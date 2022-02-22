نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم البانثينول بالنشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد وعلاج الكلف والبقع في عشر دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر خليط البانثينول والنشا من أقوي خلطات البشرة للتفتيح والتخلص من لبقع الداكنه والكلف ، كما يعمل على تفتيح المنطقة الحساسة بشكل سريع وامن ، وهذا لما يبحثن السيدات على طرق للمحافظة على بشرتهن وتبييضها بااسرع وقت ممكن ، كما يعمل هذا الخليط على تفتيح البشرة خمس درجات افتح في وقت سريع وهو اول استعمال ، كما يعمل النشا دائما على تصفية البشرة وشدها والتخلص من الخطوط الرفيعة والتخلص من الجلد الميت لذا هنا سوف نقدم خليط كريم بانثيول بالنشا للتبييض البشرة وشد التجاعيد والتخلص من الكلف.

يدخل البانثينول في عديد من خلطات تفتيح البشرة فهو يعتبر مرطب قوي جدا لحمايه البشره من الكلف والبقع الغامقة كما انه يعمل على ترطيب البشرة والجلد وحماية الجلد من التشقق والجفاف والاسمرار كما يعمل كريم البانثينول بمفرده على قضاء حب الشباب واثاره كما يدخل مع النشا كما سنوضح طريقة استعماله ومكوناته لاعطاء البشرة نتائج سريعة .

طريقة خلطة البانثينول والنشا للكلف وشد تجاعيد البشرة

يعتبر كريم البانثينول الاكثر شهرة على الاطلاق في ترطيب وحماية البشرة كما له عدة استخدامات للبشرة والجسم كما أنه يدخل في وصفات للبشرة والجسم ومؤخرا للشعر ايضا لما يعطي من فوائد وهي ترطيب عميق للبشرة مما يجعل البشرة اكثر نضارة وصحة كما يعمل على تفتيح البشرة على مدار الاستعمال المتكرر كما يعمل على ازالة الكلف والبقع وهنا سوف نوضح طريقة خلطة البانثينول والنشا

مكونات خليط كريم البانثينول بالنشا :

ملعقة كريم بانثينول

ملعقتين لبن بودر

ملعقة نشا

نصف ملعقة من زيت الزيتون

طريقة تحضير خليط البانثينول والنشا :

قومي بااحضار وعاء صغير قومي بوضع ملعقة كريم البانثينول ثم ضعي عليها ملعقتين اللبن ثم قلبي الخليط حتى يختلط جيدا

ثم قومي بوضع النشا وعليه زيت الزيتون مع الخلط المستمر حتى يصبح القوام كريمي الشكل

يطبق على بشرة نظيفة مع التدليك ويترك حتى 30 دقيقة حتى يجف

ثم قومي بغسل البشرة جيدا ستلاحظين الفرق الشاسع الذي عمله هذا الخليط الرائع بشره بيضاء ناصعه وصافيه خاليه من البقع والكلف

مع تكرار وضع كريم بانثينول بالنشا يوميا لافضل النتائج لابد من التكرار كي تستفيدي سريعا من مفعول هذا الخليط

كما هناك فوائد لكريم البانثينول للبشرة سوف نوضحها هنا وهما :

فوائد البانثينول للبشرة

يقوم بحماية البشرة من التجاعيد والخطوط الرفيعة والتخلص منها

كما انه يستعمل مقشر للجلد والبشره دون ان يتسبب لها في الجفاف والالتهاب

كما يستخدم في تنعيم الكعبين والتخلص من التشقق والجفاف

يقوم بتقشير الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة والتخلص من الرؤوس السودا

يقوم بتفتيح الاماكن الحساسة والتخلص من البقع الداكنه في البشرة والجسم

فوائد النشا البشرة الدهنية