طريقة عمل عجينة الحليب والحصول على قوام هش مثل القطن

محبي المعجنات يزداد يوما بعد يوم حيث إن أغلب الأطعمة والحلويات يتم صنعها بواسطة عجينة الحليب فهي تحتاج إلى تخمير من أجل نجاح ما يتم صنعه، ويوجد العديد من أنواع العجائن ولكن هناك الكثير ممن يفضل استخدام عجينة الحليب لما لها من مميزات رائعة وجميلة، وقد كثر البحث عن طريقة عمل عجينة الحليب بمكونات سهلة وبسيطة، ولذلك نحرص على توفير كافة طرق تحضير الحلويات والمعجنات والمشويات وتقديمها لكم حتى تعينكم في صنع كل ما تودون دون مجهود، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم طريقة عمل العجينة وذكر مكوناتها وطريقة تحضيرها فتابعوا معنا.

مكونات عجينة الحليب

لعمل عجينة هشة ومتماسكة يجب استخدام جميع هذه المكونات وهي:

كوبان حليب

ملعقة واحدة من الخميرة.

رشة ملح.

نصف كوب زبدة وزيت.

ثلاث بيضات.

ثلاثة أكواب دقيق.

طريقة التحضير

اتباع تلك الخطوات تساعد بشكل جيد في نجاح العجينة واختمارها جيدا وتلك الخطوات هي: