نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة الحليب والحصول على قوام هش مثل القطن في المقال التالي
محبي المعجنات يزداد يوما بعد يوم حيث إن أغلب الأطعمة والحلويات يتم صنعها بواسطة عجينة الحليب فهي تحتاج إلى تخمير من أجل نجاح ما يتم صنعه، ويوجد العديد من أنواع العجائن ولكن هناك الكثير ممن يفضل استخدام عجينة الحليب لما لها من مميزات رائعة وجميلة، وقد كثر البحث عن طريقة عمل عجينة الحليب بمكونات سهلة وبسيطة، ولذلك نحرص على توفير كافة طرق تحضير الحلويات والمعجنات والمشويات وتقديمها لكم حتى تعينكم في صنع كل ما تودون دون مجهود، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم طريقة عمل العجينة وذكر مكوناتها وطريقة تحضيرها فتابعوا معنا.
مكونات عجينة الحليب
لعمل عجينة هشة ومتماسكة يجب استخدام جميع هذه المكونات وهي:
- كوبان حليب
- ملعقة واحدة من الخميرة.
- رشة ملح.
- نصف كوب زبدة وزيت.
- ثلاث بيضات.
- ثلاثة أكواب دقيق.
طريقة التحضير
اتباع تلك الخطوات تساعد بشكل جيد في نجاح العجينة واختمارها جيدا وتلك الخطوات هي:
- أولًا نقوم بخلط الخميرة والسكر مع كوب واحد من الحليب في وعاء عميق ونقوم بالتقليب جيداً لكي تتجانس كافة المكونات وتمتزج مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بتغطية الوعاء بشكل جيد، ونتركه مدة من الوقت لتتفاعل الخميرة ومن ثَمَّ تتكون فقاعات من الهواء على سطح الخميرة.
- نقوم بخفق البيض جيدًا في الخلاط الكهربائي ثم إضافة الزبدة والزيت، والاستمرار في عملية الخلط إلى أن نحصل على مزيج يشبه الكريمي وهو سائل إلى حد ما.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب الحليب الآخر والاستمرار في عملية الخفق حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها البعض.
- نحضر الدقيق ونقوم بنخله جيداً ومن ثم إضافته بشكل تدريجي للمزيج السابق وإضافة رشة الملح وبعد ذلك نقوم بالعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وهشة.
- ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بدهنه بالزيت وأيضا دهن جوانبه، ثم نضع به العجينة ونقوم بتغطيتها جيداً ثم بعد ذلك نقوم بوضعها في مكان دافئ ونتركها حتى تختمر.
- وأخيرًا أصبحت العجينة جاهزة ويمكن تشكيلها حسبما نشاء واستخدامها في أي وصفة نريدها.
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