طريقة عمل الزلابيا في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة بأقل تكلفة وأقصر وقت

تعد الزلابية من أجمل الحلويات وهي سهلة التحضير لدى بعض النساء وصعبة لدى البعض الآخر، حيث إن أغلب الأمهات يحرصن دائما على صنع الطعام والحلويات في المنزل وتقديمه بشكل صحي وجميل دون الخوف من أضرار الأطعمة الجاهزة والحلويات التي يتم شرائها من الخارج؛ لذا هي دائمة البحث عن كيفية عمل جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية، وتعتبر الزلابية من أهم الوصفات التي تبحث عنها بشكل دائم لعملها وخطوات نجاحها ومن خلال ذلك المقال تستطيع أي أم أو ربة منزل اتباع الخطوات جيدًا ومن ثم الحصول على الطعم المرغوب فيه.

طريقة عمل الزلابيا في المنزل

كوب من الدقيق

ربع كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من السكر

نصف ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

طريقة تحضير الزلابيا

نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض ونقوم بالتقليب بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجيا

يتم عجن المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة ثقيلة نوعا ما

نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها زيت غزير ونقوم بتسخينه جيدا

نضع كمية صغيرة من الزيت في طبق صغير

ثم نقوم بوضع العجينة في يدنا ونضم عليها ثم نضغط يدنا؛ حتى نحصل على كرات ومن ثم نقوم بتشكيل الكرات باستخدام ملعقة صغيرة مغموسة في الزيت ومن ثم وضعها في الزيت الساخن

نقوم بتحميرها على الجهتين تحميرا خفيفا ومن ثم إخراجها من الزيت ة وتركها مدة عشر دقائق؛ وذلك للحصول على قرمشة لطيفة من خلال تصفيتها من الزيت بشكل جيد

بعد انتهاء المدة نقوم بوضعها في الزيت مرة أخرى، وتحميرها تحميرًا جيدا

نقوم بإخراجها من الزيت ونضعها مباشرة في الشربات البارد

أصبحت جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

مكونات عمل الشربات

كوبان من السكر

كوب من الماء

فانيليا

عصير ليمون

طريقة التحضير