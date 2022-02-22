سر عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بطعم شهي وصحي ومكونات اقتصادية غير مكلفة نهائيًا

تعتبر كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية المشهورة والتي يحبها الكبار والصغار ويمكن تحضيرها بجانب كثير من الأكلات مثل الأرز والمكرونة ويحضر بطرق مختلفة وخاصة في شهر الشتاء وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة لأنها تحتوي على فيتامينات وبروتينات ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة لأن مكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة للوقت، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة.

سر عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

وإليكم الآن مقادير عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة:

400 جرام من اللحمة المفرومة

قرن من الفلفل الأخضر المفروم

فصان من الثوم المفروم

ربع كوب من الشبت المفروم

نصف كوب من البقدونس المفروم

نصف كوب من الكزبرة المفرومة

بصلة مفرومة فرما ناعما متوسطة الحجم

حبة جزر مبشورة متوسطة الحجم

ثلاث حبات متوسطة من البطاطس المسلوقة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من الشطة المفرومة

ملعقة ونصف صغيرة من الملح

بقسماط ناعم

زيت للقلي

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم وزنجبيل وكزبرة مطحونة ناعمة وكركم

للتغطية: كوبان من البقسماط ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح وبيضتان كبيرتان.

طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة