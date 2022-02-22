نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة الزيوت السحرية.. الفازلين للقضاء على الشيب والتخلص من الشعر الأبيض بدون صبغة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفازلين للقضاء على الشيب هو أفضل حل للقضاء على الشعر الأبيض بدلا من اللجوء إلى مستحضرات التجميل، فاستخدام مستحضرات التجميل باستمرار تقضي على الشعر الأبيض، فيبحث العديد من الأشخاص عن طرق للقضاء على الشيب دون اللجوء إلى الحلول التي تحتوي على مواد كيمائية، ونجد أن الفازلين يعمل على حماية الشعر من التساقط، كما يقوم بترطيب الشعر، وسوف نعرض في هذا المقال .

الفازلين للقضاء على الشيب

يعمل الفازلين على القضاء على الشعر الأبيض بالإضافة الى ذلك يعمل على حماية الشعر من التساقط والتقصف، كما يقوم بترطيب الشعر، يتكون من:

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

عرق حناء، وهي مادة سوداء اللون موجودة عند العطار.

ومعلقة كبيرة من جل الصبار.

بالإضافة الى معلقة كبيرة من زيت فيتامين E.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

وملعقة من زيت السمسم.

طريقة الاستخدام

نقوم بإحضار إناء من الماء الساخن ثم نضع بداخله إناء به الفازلين وجل الصبار والعسل والفيتامين E وباقي المكونات.

وتترك المكونات في حمام الماء حتى تذوب جميعا، ثم نترك الوصفة حتى تهدى قليلا.

ثم نغسل الشعر نضع الخليط عليه بحركات دائرية، ونترك الفازلين لمدة يوم كامل مع وضع كيس بلاستيك.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر، ومن ثم نلاحظ اختفاء الشعر الأبيض.

فوائد الفازلين للشعر

يعالج الفازلين التكسر، ويجعل الشعر أكثر نعومة ورطوبة، وأكثر لمعانا، كما يساعد الفازلين في التخلص من الشيب بعد استخدامه عدة أيام، كما يقوي الفازلين نمو الشعر بشكل جيد، فيزداد طول الشعر، ويحسن خصال الشعر خلال وقت قصير، كما ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يجعلها أكثر صحة، كما يجعل الشعر أكثر نعومة وكما يخفف من التجعد.

القضاء على الشيب

يتم علاج الشيب بالفازلين بأيسر طريقة، وتتكون هذه الوصفة من:

معلقتين فازلين.

كمية مناسبة من البن.

ملعقة من النشا.

وملعقة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

يتم مزج الفازلين مع النشا وباقي المكونات.

ثم نقوم بتخفيف الخليط بوضع زيت الزيتون والليمون.

بعد ذلك نضع عليه البن، ثم يصبغ الشعر الأبيض.

وفوائد هذه الوصفة تساعد في إنهاء مشكلة الشعر الأبيض، كما تساعد في تنعيم الشعر، وإزالة القشر من فروة الرأس.

وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن الفازلين للقضاء على الشيب، وكيف يمكن تحضير الفازلين بطريقة بسيطة من مواد سهلة متوفرة في البيت، ونرجو أن نكون قد زودناكم بمعلومات وفيرة عن الفازلين الذي يساعد في القضاء على الشيب.