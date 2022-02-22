جربي طريقة عمل بسكويت القرفة بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت القرفة ، القرفة من التوابل المفيدة جداً لجسم الأنسان بسبب أن القرفة تساعد على الحفاظ على صحة القلب فهي تعمل على تقليل مستوي الكوليسترول الضار ونفي نفس الوقت تزيد من الكوليسترول النافع للجسم سبحان الله فعلاً ذلك يساعد على منع تراكم الكوليسترول الفائض في الشرايين، وتقليل من الدهون الثلاثية، وتساعد في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم لذلك الأشخاص المتابعون لنظام دايت يفضلون استخدمها في نظامهم الغذائي من خلال مشروبات أو في وصفات طبخ أو وصفات حلو مثل البسكويت بالقرفة.

طريقة عمل بسكويت القرفة

بسكويت القرفة من الحلويات ذو طعم مميز ورائحة رائعة جداً، مناسب في الصباح مع كوب من الشاي بالحليب، أو في أي وقت من اليوم بجانب فنجان من القهوة، سوف نطرح لكم المقادير وطريقة التحضير خلال السطور التالية.

مقادير بسكويت القرفة :

4 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السكر.

كوب وربع من الزبدة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام ودي اختياري حسب الرغبة.

فانيليا.

طريقة تحضير بسكويت القرفة

نضرب السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى يسير القوام كريمي فاتح اللون، وتعتبر الخطوة دي مهمة لجعل بسكويت القرفة هش، ثم نضيف البيض والفانيليا ونضرب مرة اخرة بالمضرب حيداً، وفي وعاء اَخر نضيف باقي المكونات الجافة مع مراعات نخل الدقيق مرتين ومع اضافة ذرة ملح ونخلط الخليط جيداً حتى تتجمع العجينة وتكون طرية الملمس، ثم تعجن باليد حتى تتجانس جميع المكونات، ثم نترك العجين مغطاه فترة ترتاح لمدة 30 دقيقة.

في ذلك الوقت قومي بتحضير صنية مدهونة، وقومي بفرد العجين وتشكيل بسكويت القرفة باستخدام قطاعات بالشكل المفضل لديك وضعي بسكويت القرفة في الطنية مع ترك مسافة بين كل قطعة، ويدخل الفرن ساخن من قبل على درجة حرارة 200 درجة مئوية من 20 : 15 دقيقة حتى ينضج ويترك حتى يبرد تماماً وقدميه مع أحلى فنجان قهوة وبالهنا والشفا.