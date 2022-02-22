نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير وترطيب.. العناية بالشفاه على الطريقة الكورية واحصلي على شفايف وردية من أول مرة بدون روج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن إعداد وصفات طبيعية العناية بالشفاه على الطريقة الكورية بمكونات سهلة وبسيطة وبتكلفة قليلة تجعل من شفاكِ شفاه جذابة لامعة وردية خالية من التشققات، ويمكن إتباع الطرق من خلال السطور التالية والوصفات التي يدخل في تكوينها مواد طبيعية تستفيد منها الشفاه بدلاً من شراء منتجات العناية بالشفاه التي يدخل في تركيبها مواد كيميائية قد تضر بالشفاه.

العناية بالشفاه على الطريقة الكورية

هناك بعض العوامل التي تجعل من الشفاه غير صحية، ولكن يمكنك العناية بالشفاه بطريقة سهلة وخطوات بسيطة.

مقشر الشفاه الكوري

يمكنك عمل مقشر شفاه طبيعي، وإليكي مقشر الشفاه بالطريقة الآتية:

المكونات

ملعقة من السكر الخشن.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة من زيت اللوز الحلو.

الطريقة

أولا قومي بخلط السكر مع الليمون وزيت اللوز الحلو.

بعد ذلك ضعي من الخليط على الشفاه.

ثم دلكي الشفاه برفق.

بعد ذلك قومي بغسلها بالماء الفاتر.

مرطب شفاه كوري

قومي بعمل مرطب للشفاه في منزلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين من عصير البنجر.

وملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

قطعة صغيرة من أحمر الشفاه.

الطريقة

أولا قومي بتذويب الفازلين على نار هادئة.

بعد ذلك ضعي أحمر الشفاه مع التقليب.

ثم ضعي عصير البنجر.

بعد ذلك ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق.

ثم استخدميها يومياً كمرطب للشفاه.

خطوات للعناية اليومية بالشفاه

يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة بطريقة يومية للمحافظة على شفاكِ رطبة وناعمة ولونها وردي، والخطوات هي:

التغذية السليمة، وتناول الخضروات والفاكهة.

بالإضافة إلى ذلك اتباع روتين ترطيب وتنعيم للبشرة مثل استخدام الفازلين يومياً.

على سبيل المثال يمكنك ترطيب شفاكِ عن طريق ترطيبها بزيت اللوز الحلو لمدة ربع ساعة يومياً.

والأهم من ذلك كله غسل فمك بعد تناول وجباتك حتى لو وجبة بسيطة.

وقبل كل شيء تجنب لعق الشفاه لعدم تعرضها للجفاف والتقشير والاسمرار.

وتجنب استخدام أقلام الروج المجهولة المصدر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الرصاص التي تسبب الأذى.

ومن المهم تنظيف الشفاه من الروج قبل النوم.

علاوة على ذلك البعد عن التدخين باستمرار.

و من المهم جداً شرب كمية مناسبة من الماء.

بالإضافة إلى ذلك استخدام مرطب شفاه يحتوي على فيتامين E.

وفي ختام تلك المقال نكون قد قمنا بشرح طريقة العناية بالشفاه على الطريقة الكورية، وقمنا بتوضيح عمل مقشر للشفاه، وأيضاً طريقة عمل مرطب كوري بمكونات سهلة ومتوفرة، وبالإضافة لعرض خطوات العناية اليومية بالشفاه بطريقة بسيطة للحصول على شفاه وردية فاتحة ناعمة بدون تشققات.