هتبقى أستاذة فيها... طرق مختلفة لعمل عجينة السمبوسة بمكونات موجودة فى البيت ومن غير ما تشرب زيت ومقرمشة جدا طعمها روعة

طرق مختلفة لعمل عجينة السمبوسة، عجينة السمبوسة هي أشهر أنواع المقبلات التي يفضلها الكثير وخاصة في شهر رمضان المبارك ويمكن تقديمها بعدة طرق مختلفة سواء السمبوسة بالجنبة أو السمبوسة بالمكسرات أو باللحمة المفرومة وغيرها وتقوم السيدات بشراء العجينة جاهزة ولكن من خلال السطور القادمة نقدم إليكم المكونات والخطوات اللازمة لتحضير عجينة السمبوسة في البيت بدون مجهود.

طرق مختلفة لعمل عجينة السمبوسة

يتم تحضيرها فر المنزل من خلال مكونات بسيطة جدا وخطوات سهلة كالتالي

المقادير المستخدمة لتحضير عجينة السمبوسة

كوبين من الدقيق.

ملعقة من الملح.

كوب من الماء.

ملعقتين من الزيت أو مكعب زبدة.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة

نحضر وعاء ونضع به الماء مع الملح والزيت أو الزبدة.

نضع الوعاء على النار وننتظر حتى يغلي الماء ونضيف كوبين الدقيق.

نرفع الوعاء من النار ونخلط المكونات جيدًا مع بعضها.

نترك الخليط حتى يبرد ثم نقوم بعجنها وفركها في كف اليد حتى تصبح العجينة لينة.

نترك العجينة ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة.

نقوم بوضع رشه من الدقيق على الرخامة أو مسطح ونفرد العجينة بالنشابة حتى تكون رقيقة.

نقوم بتقطيع العجين بطريقة طولية ونضع بها الحشو المراد سواء ألجبنه واللحمة المفرومة أو المكسرات.

نغلق العجينة من الأطراف جيدًا ونقوم بقليها في الزيت.

طريقة أخرى لعمل عجينة السمبوسة

ربع كوب من الزيت.

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن الدافئ.

رشه من الملح.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة