الوصفة السحرية لتنظيف الأسنان والتخلص من الجير المتراكم بين الضروس وجعلها بيضاء ناصعة

الوصفة السحرية لتنظيف الأسنان نقدمها لكم حيث نجد أنه يقوم الكثير منا بالبحث عن وصفة تنظيف الأسنان والتخلص من الجير، وذلك حتى يتم الاستمتاع بأسنان صحية وذات مظهر جميل حيث أثبتت الدراسات الأمريكية بأن سنويا تصرف آلف الدولارات من قبل الأشخاص لتنظيف أسنانهم والتخلص من الجير المدمر لصحة الأنسان لذلك استطعنا أن نجد وصفات تساعد على تبييض الأسنان والتخلص من الجير المتراكم وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

الوصفة السحرية لتنظيف الأسنان

سوف نوضح لكم وصفة فعالة في تبييض الأسنان يكون تأثيرها قوي سوف نتعرف على مكوناتها من خلال النقاط التالية:

مكونات عمل وصفة تنظيف الأسنان والتخلص من الجير

ثوم مهروس

ليمون كبيرة.

صغيرة من المعجون الذي تقوم باستخدامه.

ملعقة ملح صغيرة.

طريقة تحضير وصفة تنظيف الأسنان والتخلص من الجير

نحضر علبة فارغة نظيفة.

نضع بها فص الثوم المهروس.

ثم نقوم بوضع ملعقة الليمون عليه نقوم بتقليب المزيج جيدا حتى يمتزج.

نضع بعد ذلك ملعقة الملح ونقوم بتقليب الخليط جيدا.

نقوم بوضع ملعقة المعجون عليهم ونقلبهم جيدا حتى يمتزجوا جيدا.

بعد ذلك نحضر الفرشاة الخاص بالأسنان ونغمسها في هذا الخليط.

نقوم بغسل الأسنان بها وسوف نلاحظ تبييض الأسنان من أول استخدام، يعتبر الثوم مضاد حيوي قوي يعمل على تطهير اللثة وتخفيف التهاباتها، تساعد هذه الوصفة على توقف نزيف اللثة، يجب على من يعانون من مشاكل اللثة والتراكم الجيري عليها باستخدام هذه الوصفة وسوف تلاحظ نتيجة هائلة بعد استخدامها أكثر من المرة .

وصفات أخرى لتبييض الأسنان

وبعد أن تعرفنا على وصفة تنظيف الأسنان والتخلص من الجير الفعالة سوف نتعرف على بعض الوصفات الأخرى من خلال النقاط الأتية:-