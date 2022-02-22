نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية لتنظيف الأسنان والتخلص من الجير المتراكم بين الضروس وجعلها بيضاء ناصعة في المقال التالي
الوصفة السحرية لتنظيف الأسنان نقدمها لكم حيث نجد أنه يقوم الكثير منا بالبحث عن وصفة تنظيف الأسنان والتخلص من الجير، وذلك حتى يتم الاستمتاع بأسنان صحية وذات مظهر جميل حيث أثبتت الدراسات الأمريكية بأن سنويا تصرف آلف الدولارات من قبل الأشخاص لتنظيف أسنانهم والتخلص من الجير المدمر لصحة الأنسان لذلك استطعنا أن نجد وصفات تساعد على تبييض الأسنان والتخلص من الجير المتراكم وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
الوصفة السحرية لتنظيف الأسنان
سوف نوضح لكم وصفة فعالة في تبييض الأسنان يكون تأثيرها قوي سوف نتعرف على مكوناتها من خلال النقاط التالية:
مكونات عمل وصفة تنظيف الأسنان والتخلص من الجير
- ثوم مهروس
- ليمون كبيرة.
- صغيرة من المعجون الذي تقوم باستخدامه.
- ملعقة ملح صغيرة.
طريقة تحضير وصفة تنظيف الأسنان والتخلص من الجير
- نحضر علبة فارغة نظيفة.
- نضع بها فص الثوم المهروس.
- ثم نقوم بوضع ملعقة الليمون عليه نقوم بتقليب المزيج جيدا حتى يمتزج.
- نضع بعد ذلك ملعقة الملح ونقوم بتقليب الخليط جيدا.
- نقوم بوضع ملعقة المعجون عليهم ونقلبهم جيدا حتى يمتزجوا جيدا.
- بعد ذلك نحضر الفرشاة الخاص بالأسنان ونغمسها في هذا الخليط.
- نقوم بغسل الأسنان بها وسوف نلاحظ تبييض الأسنان من أول استخدام، يعتبر الثوم مضاد حيوي قوي يعمل على تطهير اللثة وتخفيف التهاباتها، تساعد هذه الوصفة على توقف نزيف اللثة، يجب على من يعانون من مشاكل اللثة والتراكم الجيري عليها باستخدام هذه الوصفة وسوف تلاحظ نتيجة هائلة بعد استخدامها أكثر من المرة .
وصفات أخرى لتبييض الأسنان
وبعد أن تعرفنا على وصفة تنظيف الأسنان والتخلص من الجير الفعالة سوف نتعرف على بعض الوصفات الأخرى من خلال النقاط الأتية:-
- الوصفة الأولى: نحضر ملعقة صغيرة من صودوا الخبز ونضع عليها قطرات من الماء ثم نقوم بغسل الأسنان بها بواسطه الفرشاة ونجد أن صودوا الخبز تساعد كثيرا في تبييض الأسنان ويمكن أن نضع معها معجون الأسنان.
- الوصفة الثانية: نحضر بعض حبات الفراولة ونغسلها جيدا ثم نفرك بها الأسنان.
- الوصفة الثالثة: نحضر موزة ونغسلها جيدا ثم نقشرها ونأخذ القشرة ونقلبها على الجانب الداخلي ونقوم بفرك الأسنان بها منا يعمل على تبييض الأسنان وذلك لاحتواء قشرة الموز على البوتاسيوم الذي يساعد على تبييض الأسنان.
- الوصفة الرابعة: نحضر مسحوق الفحم ونضع منه على الفرشاة ونضع قليل من المعجون ونقوم بتفريش الأسنان به ويساعد على تبييض الأسنان كثيرا.
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