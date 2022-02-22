نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة للعشاء سهلة وجبات صحية تشعرك بالشبع فترة طويلة وسريعة التحضير في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة للعشاء سهلة ، يبحث الجميع في وقت وجبة العشاء على فكرة للعشاء سهلة وسريعة ومذاق رائع مع التجديد في طبق العشاء يومياً، سريعة التحضير في دقائق قليلة، وسوف نقدم اليكم أفكار مميزة وغنية بالبروتين تفيدك في وجبة العشاء، طبق صحي متكامل العناصر الغذائية وتفيدك وتفيد اسرتك.

سلطة بالدجاج المشوي وصفة للعشاء سهلة

سلطة بالدجاج المشوي، من أفضل الأكلات الخفيفة في فترة العشاء لإحتؤها على العديد من الفيتامينات وغنية بالبروتين الذي يحتاجة الجسم، لذلك يفضلها الكثير للحماية من زيادة الوزن وفي نفس الوقت وصفة للعشاء سهلة التحضير.

مكونات سلطة الدجاج المشوي :

نصف كوب من الذرة المسلوقة.

2 من الطماطم المقطعة مكعبات.

خس مقطع شرائح صغيرة.

زيتون أسود أو أخضر حسب الرغبة مقطع حلقات.

خبز محمص.

معلقتين من الزيت.

قطعتين من فيليه الدجاج.

ملح طعام وفلفل أسود.

طريقة تحضير سلطة الدجاج المشوي

قومي بتتبيل فيليه الدجاج بالملح والفلفل وتوضع على جرل أو طاسة ساخنة مدهونة بالزيت وتوضع قطع الفيليه وتقلب على الوجهين إلى أن تنضج، وتترك حتى تبرد، ثم تقطع الدجاج إلى شرائج أو مكعبات حسب الرغبة، ثم يتم وضع الذرة والزيتون والخس والطماطم والدجاج المشوي في طبق التقديم مع الخبز المحمص وبالهنا والشفا.

ساندوتش البيتزا وصفة للعشاء سهلة وسريعة التحضير

أعتقد أن ساندوتش البيتزا وصفة للعشاء سهلة وسريعة التحضيرخلال دقايق، وساندوتش مشبع لإحتوائه بأنواع الجبن المحتلفة الغنية بالبروتين مع قطع الخيار المشبعة والغنية بالألياف ونسبة الماء، ويفضله الكثير ممن يتبعون نظام دايت لنزول الوزن.

مكونات ساندوتش البيتزا

خبز التوست الأسمر أو عيش الصاج.

ربع كوب من خليط الجبن الشيدر، وموتزاريلا المبشورة.

قليل من جبن بارميزان مبشورة.

للحشو سجق أو لأنشون حسب الرغبة.

رشة ملح ورشة فلفل أسود.

ملعقة من الصلصة.

طريقة تحضير ساندوتش البيتزا

ندهن التوست بالصلصة ونضيف اليه مكونات الجبن المذكورة اعلاه ونحضر مقلاة ساخنة ويتم تسخين الساندوتش على الوجهين حتى يأخد الون الذهبي مع تسيح الجبن داخل ساندوتش البيزا، ويوضع في طبق التقديم مع قطع الخيار والمخلل وبكدا تكون وصفة للعشاء سهلة وسريعة التحضير.