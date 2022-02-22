لقدمين ناعمتين.. أسرع طريقة لتقشير القدمين وتوريدهما والقضاء على التشققات لكعبين كالأطفال

أسرع طريقة لتقشير القدمين، تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق، لأنها لا تأخذ وقت أو مجهود، والكثير من الأشخاص يقوموا بعملها، لأنهم يعانوا من شكل الجلد الميت والجاف على القدمين، ويظهر آثر الجلد الميت على القدمين في فصل الشتاء أو عند الوقوف لفترة طويلة مما يساعد على تكون الجلد الميت، وهو يسبب في مشاكل كثيرة، وفي هذا الموضوع سنقوم بكتابة أهم الطرق لإزالة الجلد الميت والجاف.

أسرع طريقة لتقشير القدمين

تهتم اغلب النساء بأسهل طرق لنعومة القدمين وإزالة التشققات الناتجة عن العمال المنزلية وكثرة الوقف والحمل وغيرها لذلك نعرض لكي طريقة تقشير للقدمين فعالة وسريعة.

المكونات:

معلقتين من السكر البني.

معلقة من زيت جوز الهند.

قطرتان من زيت الليمون، أو زيت النعناع.

التحضير:

أولا قومي بخلط معلقتين من السكر البني مع معلقة من زيت جوز الهند.

بعد ذلك يتم إضافة قطرتان من زيت الليمون أو زيت النعناع.

ثم إضافة الخليط على القدمين مع الدهان بحركات دائرية.

بعد ذلك قومي غسيل القدمين بالماء الدافئ.

بعدها غسيل القدمين بماء بارد.

ثم قومي الاستمرار على هذا الخليط لتحصل على نتيجة أروع.

أسرع طريقة لإزالة الجلد الميت

المكونات:

فرشاة خشنة للجسم.

أو جهاز إزالة الجلد الميت الإلكترونية.

ماء ساخن نسبيا تسطيعي تحمل حرارته.

مقدار غطاء من سائل الاستحمام.

زيت جلسرين.

التحضير:

قومي بإضافة سائل الاستحمام على الماء.

بعد ذلك قومي بنقع قدميك في الماء لمدة عشر دقائق.

وباستخدام الفرشاة او جهاز إزالة الجلد الميت او حجر خفاف.

فومى بإزالة الجلد الميت من قدميك.

بعد ذلك قومي بترطيب قدميك باستخدام زيت الجلسرين.

ثم ارتدى جوارب طوال اليل او لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك كرري تلك الوصفة مرة كل أسبوعين لتحافظي على جمال قدميك مثل اقدام الأطفال.

طريقة سهلة لتقشير القدمين

المكونات:

كمية من عصير الليمون.

معلقتين من السكر.

التحضير:

أولاً قومي إضافة كمية من عصير الليمون على معلقتين من السكر.

بعد ذلك نقوم بتقليب الخليط جيداً.

ثم قومي بفرد الخليط على القدمين.

بعد ذلك نقوم ففرك الخليط على القدمين لمدة خمس دقاقئق.

نترك الخليط على القدمين لمدة خمس دقائق.

نقوم بغسيل القدمين بالماء الساخن جيداً.

ثم غسلها بماء بارد.

الاستمرار على هذا الخليط لتحصل على نتيجة أروع.

في هذه المقالة تحدثنا عن أسرع طريقة لتقشير القدمين، وتحدثنا عن أسرع طريقة لإزالة الجلد الميت، وتحدثنا عن أسهل وأسرع طريقة لتقشير القدمين، وتحدثنا عن طريقة سهلة لتقشير القدمين، وتحدثنا عن ثلاث وصفات بمكوناتهم وطريقة تحضيرهم، وتحدثنا عن مميزاتهم، وتحدثنا عن عيوبهم، وعرفنا أن يتكون الجلد الميت في فصل الشتاء أو الوقوف الكثير على القدمين.