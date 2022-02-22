بقوام هش ومنفوخ.. طريقة عمل الاكلير الفرنسي الاقتصادي لن يستطيع أحد تفريقه عن الجاهز

الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل الاكلير، حيث أنه يعتبر من أفضل الحلوى التي يحبها الكبار الصغار، وعلى الرغم أن الكثير يرون أنه يعتبر من الحلوى صعبة التحضير إلا أننا نتعرف معكم على طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره في وقت قليل من دون الحاجة إلى مجهود أو الكثير من المكونات.

طريقة عمل الاكلير

إن الاكلير من أكثر الاكلات التي يمكن أن تأكل كوجبة حلوى أو كنوع من الفطار جانب كوب من الشاي، يتم تصنيف هذه الوجبة على أنها من الوجبات سهلة التنفيذ، والمكونات التالية مدة تحضيرها 5 دقائق، ومدة الطهي قد تصل إلى 45 دقيقة، والكمية تكفي ما بين 10 و15 فرد.

مكونات الاكلير

كوب واحد من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب واحد من الماء.

أصبع زبدة واحد.

ربع كوب من السكر.

أربع بيضات.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من الكاسترد، أو الفراولة، أو الشوكولاتة للحشو، حسب الرغبة.

شوكولاتة مذوبة (للتزيين).

طريقة تحضير الاكلير

في البداية نعمل على خلط ونخل الدقيق والملح معا في إناء حتى يتجانسوا جيدا.

بعد ذلك وفي إناء أخر على النار نقوم بوضع الماء مع الزبدة والسكر حتى تذوب الزبدة تماماً.

ثم بعد ذلك تدريجيا يتم إضافة خليط الدقيق والملح ويتم تقليب الخليط حتى لا تحدث أي تكتلات.

بعد ذلك بشكل تدريجي يتم إضافة البيض واحده تلو الأخرى ويتم خلطهم جيدا.

ثم وضع كمية مناسبة في الكيس الخاص بالتزيين.

بعد ذلك نحضر صينية مستطيلة الشكل ونقوم بدهنها بالزبدة.

ثم نقوم بوضع كميات من الخليط في شكل قطع متباعدة.

بعد ذلك نقوم بضبط الفرن على 200 درجة مئوية وندخل الصينية لمدة 10 دقائق.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بضبط الفرن على 150 درجة مئوية ثم نتركها بالفرن حتى 25 دقيقة.

بعد أن يخبز نقوم بإخراج الصينية وتركها جانبا حتى تبرد.

بعد ذلك نقوم بفتحه من الجانب ونقوم بوضع كمية من الحشو وتغطيتها بالشكولاتة السائلة.

لقد عرضنا لكم فيما سبق طريقة عمل الاكلير والمكونات الخاصة بها، وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة، والتي تعتبر من أفضل الحلويات التي توجد في الأسواق في الوقت الحالي، ولذلك كان من الضروري أن نتعرف معكم على طريقة عمله بنفس الطريقة التي يتم تقديمها في المحلات.