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عمر شويل - جدة طريقة إعداد قراقيش الينسون الخيالية الطعم في البيت وبمكونات اقتصادية - ثقفني
طريقة إعداد قراقيش الينسون، قراقيش الينسون لا يعرفها الكثير ولكنها لذيذة جداً لأنها تحتوي على طعم جميل ويوجد بها العديد من الفيتامينات لأنها تحتوى على مكونات غنية بالمواد الغذائية مثل الينسون، هناك الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل قراقيش الينسون في المنزل، معنا نقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل قراقيش الينسون في المنزل بكل سهوله ويسر.
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طريقة عمل قراقيش الينسون
هناك العديد من طرق عمل قراقيش الينسون ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
المكونات
- كيلو دقيق.
- ربع كيلو من السمنة أو الزبدة.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب ينسون.
- ملعقة كبيرة خميره.
- ٢ كيس فانيليا.
- كيس بيكنج بودر.
- ماء دافئ للعجن.
- ذرة الملح.
طريقة التحضير
- حيث أنه نقوم بوضع السمنة والزيت على النار حتى تسخن ثم نقوم بوضع الفانيليا به، ونقوم بنخل الدقيق ووضع البيكنج بودر والينسون عليه ويقلب جيداً، ثم نقوم بوضع السمنة ساخنة مع التقليب حتي يتجانس الدقيق مع السمن.
- بعد ذلك لا بد أن نضع الماء الدافئ مع الخميرة ونقوم بالعجن بطريقة عكس اليدين حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق زيت مع كيس فانيليا ونقوم بلم العجينة به ثم تترك ترتاح لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة الى قطع صغيرة وفردها على شكل رول ونقوم بالضغط عليه ثم تقطيع بنفس شكل القراقيش ثم نقوم بوضعها في صينية ممسوحة بالزيت نكرر بنفس الطريقة حتي نهاية العجينة.
- كما أنه تترك العجينة تخمر لمدة ثلاث ساعات في فصل الشتاء وفي فصل الصيف ساعة واحدة فقط، ثم نقوم بوضعه في الفرن تكون حرارة متوسطة ويترك حتى يحمر لونه ويصبح ذهبي ثم نقوم بإخراجها من الفرن ويترك حتي يبرد ثم يقدم.
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