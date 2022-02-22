طريقة إعداد قراقيش الينسون الخيالية الطعم في البيت وبمكونات اقتصادية

طريقة إعداد قراقيش الينسون، قراقيش الينسون لا يعرفها الكثير ولكنها لذيذة جداً لأنها تحتوي على طعم جميل ويوجد بها العديد من الفيتامينات لأنها تحتوى على مكونات غنية بالمواد الغذائية مثل الينسون، هناك الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل قراقيش الينسون في المنزل، معنا نقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل قراقيش الينسون في المنزل بكل سهوله ويسر.

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طريقة عمل قراقيش الينسون

هناك العديد من طرق عمل قراقيش الينسون ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

كيلو دقيق.

ربع كيلو من السمنة أو الزبدة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب ينسون.

ملعقة كبيرة خميره.

٢ كيس فانيليا.

كيس بيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن.

ذرة الملح.

طريقة التحضير