لأخلى قرمشة.. البسكويت المالح بمقادير مظبوطة 100% وابهريهم بقدراتك المطبخية

يعتبر البسكويت المالح من أهم وأفضل الأكلات الخفيفة والتي يحبها ويفضلها الكثير من كبار وصغار السن، فطعمه المالح يعتبر من أفضل أطعمة البسكوت المختلفة، والتي تجعله صالح ليتم تناوله كوجبة شهية للفطار أو كأحد الوجبات السهلة والسريعة للأطفال في فترات الدراسة أو بين الوجبات المختلفة.

البسكويت المالح

تسعى الكثير من الأمهات للبحث عن مكونات وطريقة تحضير بسكويت هش مالح، هذا انهلا يحتاج إلى الكثير من المكونات، كما أنه لا يحتاج إلى وقت طويل فوقت التحضير لا يزيد عن 15 دقيقة، ووقت الطهي لا يتجاوز 25 دقيقة.

مكونات بسكويت الملح

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة كبيرة من السكر البودرة “السنترفيش”.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

150 جراما من الزبدة.

بيض واحدة.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير البسكوت الممالح

في البداية وعلى نار هادئة جدا نقوم بإذابة الزبدة بشكل تدريجي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بورد والسكر إلى الزبدة.

ثم نقوم بخلطهم إلى أن يتجانسوا.

وفي المقلاة وباستخدام المضرب الكهربائي نعمل على خفق كل هذه المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض جيدا.

بعد ذلك نقوم بعد ذلك بإضافة كمية الحليب إلى الخليط حتى يتجانسوا معا وينتج منهم عجينة تكون متماسكة جيدا.

ثم نقوم بتغطية الوعاء بأحد الأكياس ونقون بإدخاله الثلاجة ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد ذلك نخرجها ونقوم بفردها بالنشابة مع الحرص أن تكون سميكة بعض الشيء.

ثم نعمل على تقطيع العجين على شكل مربعات حجمها يكون متساوي باستخدام السكينة.

بعد ذلك نقوم بنقشها باستخدام الشوكة لتزيينها.

ثم نقوم برصها في الصينية على أن تكون مدهونة ببعض الزيت.

بعد ذلك نقوم بدهن وجه البسكويت بالبيض وبعض الملح.

ثم نقوم بإدخاله للفرن على درجة حرارة 280 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 25 دقيقة أو أن تصبح ذات لون ذهبي.

لقد قدمنا لكم في هذا المقال مكونات وطريقة تحضير البسكويت المالح ليكون مطابق بشكل تام للذي يتم بيعه في الأسواق، ولكنه يتميز عنه بأنه من دون أي نوع من المواد الحافظة فمكوناته دائما ما تكون موجودة في المنزل، وبذلك يكون من السهل تنفيذه وتقديمه بشكل جيد للأطفال لتناوله في أي وقت يرغبون فيه.