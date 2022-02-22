وصفة إعداد الكبدة الإسكندراني في بيتك بنفس طريقة مطاعم الإسكندرية العريقة

وصفة إعداد الكبدة الإسكندراني في بيتك، تعد الكبدة الإسكندراني من المأكولات اللذيذة والمحببة لدي العديد من الأشخاص، فهي أكلة شهية يعشقها الجميع، وتحتوي الكبدة على الكثير من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الإنسان، وتتنوع الكبدة بمختلف مذاقها ونكهتها وتبحث العديد من النساء لمعرفة طهي الكبدة الإسكندراني في المنزل بدل شرائها من المحلات لكي تضمن صحتها وتكون أفضل من شرائها من الخارج، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبدة الإسكندراني في المنزل بخطوات بسيطة.

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طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

توجد العديد من الطرق المختلفة لعمل الكبدة الإسكندراني في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

نصف كيلو كبدة.

٢ ملعقة كمون، ٢ ملعقة ملح.

٢ ملعقة فلفل أسود، ملعقة توابل.

٥ فصوص ثوم مفروم.

فلفل ألوان.

٢ ملعقة زبدة صفراء.

٢ حبة بصل مفروم أو شرائح.

٣ معالق زيت.

حوالي ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني في المنزل بكل سهولة هي: