حاجة حلوة للدايت أعملي كيكة الشوفان بالتمر مفيدة ولذيذة ووزنك مش هيزيد

تعتبر كيكة الشوفان بالتمر من أكثر أنواع الكيك المفضل عند الكثير من الأشخاص فيعتبر الشوفان من المنتجات الغذائية ذات المذاق الشهي كما أنه لديه الكثير من الفوائد، فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على خطوات تحضير كيكة الشوفان بالتمر ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير كيكة الشوفان بالتمر.

تحضير كيكة الشوفان بالتمر

يتم تحضير كيكة الشوفان بالتمر بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير كيكة الشوفان بالتمر.

مكونات كيكة الشوفان بالتمر

كأس من التمر الخالي من النوى. كأسان من المياه الفاترة. ملعقة صغيرة من الصودا. ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كأس من السكر البني او بديله سكر الفواكه. كأس من الزيت النباتي. كأس ونصف من الطحين. نصف كأس من الشوفان. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من القرفة. رشة من الملح.

خطوات تحضير كيكة الشوفان بالتمر

يتم تحضير كيكة الشوفان بالتمر بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير كيكة الشوفان بالتمر

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من المياه والصودا ثم يتم نقع التمر لمدة نصف ساعة. القيام بخلط كلًا من البيض والسكر والزيت بصورة جيدة مع بعضهم البعض ثم يتم إضافة كلًا من الطحين والشوفان والبيكنج صودا والقرفة والملح. يتم خلط جميع المقادير مع بعضها البعض ثم يتم إضافة حشوة التمر. الحصول على صينية مدهونة ثم البقسماط فيها. بعد ذلك يتم إدخال الكيك إلى الفرن وتركه لمدة تتراوح من خمسة أربعين إلى خمسين دقيقة. القيام بإخراج الكيك من الفرن ثم يتم تزيينه بالمكسرات ويتم تقديمه بارد وبالهناء عليكم.

مقادير تحضير أقراص التمر بالشوفان

كأس إلا ربع من معجون التمر. كأسان من الشوفان الصحيح. نصف كأس من جوز الهند. نصف ملعقة من كلًا من برش البرتقال والقرفة والهيل. نصف كأس من عصير البرتقال. كأس من زبدة الفول السوداني. فول سوداني مجروش.

خطوات التحضير