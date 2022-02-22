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عمر شويل - جدة خطوات بسيطة لعمل دجاج كنتاكي مثل المحلات وبتتبيلة سهلة وغير مكلفة والطعم رائع - ثقفني
تعتبر الفراخ الكنتاكي من الأكلات التي يقبل عليها الأطفال قبل الكبار، لطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، كما أنها تقدم مع البطاطس المقرمشة، وترغب كثير من ربات المنزل في تحضير الفراخ الكنتاكي في المنزل، فنقدم لك سيدتي طريقة عمل الكنتاكي في المنزل وبطعم أحلى من المطاعم، ومع قطع الدجاج المقرمشة واللذيذة، ويمكنك تقديمها مع الخبز أو الأرز البسمتي والبطاطس المقرمشة.
طريقة عمل الكنتاكي في المنزل
تعتبر الفراخ الكنتاكي أنها من الوجبات السريعة، كما أنها سريعة في التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل.
مكونات عمل كنتاكي
- 4 قطع من الدجاج الوراك.
- 1 كوب من الدقيق.
- 1 كوب من البقسماط.
- 1 كوب من اللبن.
- 1 حبة من البيض.
- 1 ملعقة صغيرة من دبس الرمان.
- 1 ملعقة كبيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- قومي بتقطيع الدجاج إلى ثمان قطع وقومي بغسلها جيدًا بالملح والليمون وقومي بتصفيتها من الماء.
- احضري بولة وضعي بها نصف كمية اللبن وضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل ودبس الرمان وامزجي المكونات مع بعضها البعض حتى يتجانسا.
- بعد أن قمتي بتصفية الدجاج جيدًا ضيفيها إلى الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا.
- احضري ثلاثة أطباق طبق به لبن مع البيض، وطبق به دقيق، وطبق به بقسماط.
- ضعي قطعة الدجاج في الدجاج أولًا ثم ضعيها في طبق اللبن بالبيض، ثم في الطبق البقسماط.
- وكرري الخطوة هذه مع باقي قطع الدجاج.
- قومي بوضع قطع الدجاج في الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة.
- احضري مقلاة بها زيت وفير وارفعيها على النار حتى يسخن ثم قومي بوضع قطع الدجاج حتى يصبح لونها ذهبي.
- قومي بإخراجها على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد وحتى تكون مقرمشة.
- قدميها مع الخبز أو مع الأرز البسمتي والبطاطس المقلية والكاتشب والمايونيز وبالهنا والشفا.
- يفضل عند تحضير الكنتاكي أن يتم تحضيره على نار هادئة وأن يكون الدجاج مغطى بالبقسماط بالكامل.
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