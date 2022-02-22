تخزين وطهي البطاطس.. قائمة افعلي ولا تفعلي لتجنب عادات بسيطة ولكن خطيرة على الصحة والحياة

تخزين وطهي البطاطس، تعتبر البطاطس من الأكلات المفضلة لدي كثير من الناس، وتحرص كثيرا من الأمهات على أعدادها، ولكن هناك بعض الطرق الخاطئة في طهي البطاطس، وخاصة البطاطس المقلية التي يمكن أن تؤدي إلي أضرار صحية خطيرة قد تصل إلي الوفاء، أو تخزينها بشكل غير صحيح ، وسوف نعرض لكم في هذا المقال الأضرار التي يمكن أن تحدث عن طهي البطاطس بطريقة خاطئة، وطرق تخزين البطاطس الغير صحيحة والتي تعمل على فسادها.

عجينة القطايف في البيت وطريقة عمل القطايف البيتي في المقلاة

طرق طهي البطاطس الخاطئة

مثلما توجد طرق صحيحة وصحية في عمل البطاطس هناك الكثير من الطرق الغير سليمة في تحضير البطاطس في المنزل والتي تضر جسم الأنسان ومن هذه الطرق التي يجب الحذر منها وعدم تجريبها ما يلى.

البطاطس المقلية والتي تعتبر من أكثر الأنواع الخاطئة في طهي البطاطس وحيث أنها تتشرب كمية كبيرة من الزيت مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول بالجسم، كما تعتبر خطيرة على أصحاب الأمراض القلبية.

كما أنه تحضير البطاطس مع استخدام القشطة المملحة أو الزبدة، يعمل على ارتفاع الدهون بالجسم والسعرات الحرارية كثيرا.

طرق تخزين البطاطس الخاطئة

مثلما يوجد طرق في طهي البطاطس تؤدي إلى تدمير الصحة، يوجد أيضا أضرار تنتج عن طريقة تخزين البطاطس نفسها، ونعرضهم لكم كالاتي كي تتجنبوا الطرق الخاطئة لتخزين البطاطس.