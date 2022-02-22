عجينة القطايف في البيت وطريقة عمل القطايف البيتي في المقلاة

عجينة القطايف في البيت، تعتبر القطايف من أشهي الحلويات التي يحبها الجميع، خاصة في شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر من الحلويات اللذيذة والخفيفة في تناولها، حيث يمكن حشوها بالمكسرات والقشطة، وهى من الحلويات التي يقبل الناس علي شرائها بكثر من محلات الحلوة، ولكن ماذا إذا قلنا لكي سيدتي أنه يمكن أن تعديها في المنزل بكميات كبيرة دون الحاجه إلى شرائها وبنفس طعم المحلات وبطريقة لا تحتاج الكثير من الجهد والتكاليف ونوضح لكم في هذه السطور أسهل الوصفات لتحضير القطايف بالمنزل.

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مكونات عجينة القطايف

الكثير من السيدات تتجنب عمل القطايف في المنزل لاعتقادها أنها صعبة ولا يمكن أن تنجح معها مثل القطايف التي تباع في المحلات ولكن الأن يمكن أعدادها في البيت بأبسط المكونات وهي كالاتي:

أربعة أكواب من الدقيق.

ملعقتان طعام من السكر الأبيض المطحون.

ملعقة طعام من البيكنج بودر.

ملعقة من الملح تكون صغيرة.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقة طعام من الخميرة الفورية.

طريقة تحضير عجينة القطايف

وبعدما تعرفنا إلى المكونات البسيطة إليكم طريقة تحضير القطايف في المنزل بوصفة ناجحة من أول مرة وسريعة موضحا بالخطوات الأتية: