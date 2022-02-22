الحبوب البيضا الصغيرة على البشرة, سبب ظهورها وطريقة علاجها

بعض الاشخاص من يوم ولادتهم بيبقى عندهم مشكلة الحبوب البيضا الصغيرة على بشرتهم وبتستمر معاهم لحد البلوغ ، والبعض ممكن تظهر عندهم فجأة ، وبيكون طبيعي جدا انها ممكن تظهر على البشرة ، وليها اسباب كتير ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف مع بعض على طرق علاج الحبوب البيضا ، واسباب ظهوروها.
ايه هي الحبوب البيضا:
الحبوب او النتؤات دي ليها اسم رسمي وهو ميليا (بقع الحليب) ، الحبوب بتكون مليانة بالكيراتين المحاصر تحت البشرة ، وعادة الحبوب او النتؤات دي بتظهر على الجفن, الخدين, الجبهة ، وكتير بيفتكروا ان الميليا هي شكل من اشكال حب الشباب ، ولكن هي بعيدة كل البعد عن حب الشباب ، لان حب الشباب عادة بيكون بسبب الهرمونات.
اسباب ظهور الحبوب البيضا:
– على الرغم انه مش معروف على وجه التحديد اسباب الميليا ، الا انه في بعض التفسيرات للمشكلة دي ، ممكن يبقى بسبب تضرر البشرة ، وممكن تأثيرات التهيج, التعرض للشمس, الحروق, او منتجات العناية بالبشرة التقيلة تأدي للاصابة بالميليا او الحبوب البيضا.
– وسبب تاني محتمل لظهورها هو تراكم الجلد الميت.
– ممكن يكون سببها جيناتك انك تكوني مهيأة وراثيا انها تظهر عندك.
طرق علاج الحبوب البيضا:
في كل الاحوال لو سبتي الحبوب دي من غير علاج مافيش مشكلة لانها مش مضره تماما ، ولكن من الناحية الجمالية لو شكلها مضايقك ، في بعض الحلول ممكن تساعدك.
1- رطبي واحمي بشرتك:
الاعتماد على واقي شمس ومرطب كويسين هيكون مفيد جدا لبشرتك ، المنتجات دي هتساعدك على ضمان حماية بشرتك, ونعومتها, ومرونتها ، ماتنسيش تحطي واقي الشمس حتى في الشتا او حتى لو قاعدة في الضل.
2- التقشير:
ضروري عدم المبالغة في التقشير ، استخدمي مقشر لطيف عشان ماتسببيش تلف بشرتك وتسببي ظهور حبوب بيضا اكتر ، تقدري تعملي التقشير بمكونات طبيعية من البيت او اعملي علاجات طبية للبشرة.
3- جربي المنتجات اللي بتحتوي على الريتينول:
الريتينول واحد من المكونات اللي بتساعد على التخلص من الحبوب البيضا ، كريمات الريتينول بتزيل طبقة الجلد الميتة وبتمنع تراكمها وبتجدد البشرة ، ولكن حطي في اعتبارك ان بعض المنتجات اللي بتحتوي على الريتينول ممكن تبقى قاسية على الجلد ، عشان كده بننصحك تختاري المنتجات اللطيفة.
4- استخدمي حمض الساليسيليك:
غالبا بينصح باستخدام الحمض ده كطريقة لعلاج حب الشباب ، وليه فايدة تانية كمان انه بيساعد على علاج الحبوب البيضا ، والهدف منه هو ترقق طبقات الجلد ، وبالطريقة دي هتقدري تتخلصي من الحبوب البيضا ، حطي حمض الساليسيليك على البشرة قبل النوم على طول.
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