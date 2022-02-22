بـ2 كوب دقيق اعملي 30 قطعة من الكرواسون المورق الهش بخطوات سهلة وبسيطة

الكرواسون يعتبر من أروع أصناف المخبوزات في المطبخ الفرنسي، الذي يتميز برونق خاص من حيث المذاق والرائحة، ويمكن تناوله حلو أو حادق، مما يجعل الكثير من الكبار والصغار يعشقونه، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكرواسون.

طريقة عمل الكرواسون

المكونات

٦٥٠ جرام من الدقيق.

نصف كأس كبير من اللبن الفاتر.

بيضة كبيرة الحجم.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

٤ ملاعق صغيرة من الزبدة.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة المجففة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

٤٠ جرام من السكر.

كأس صغير من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

امزجي الخميرة مع الحليب ومقدار الماء جيدا، ثم ضعيهم في وعاء محكم الغلق، ثم اتركيهم جانبا لمدة ٥ دقائق، حتى يتفاعل المزيج. ضيفي ربع مقدار الدقيق فوق خليط الخميرة، ثم اسكبي فوقهم السكر، والملح، وزيت الذرة، والزبدة، ثم امزجي جميع المكونات لمدة أربع دقائق. اسكبي باقي مقدار الدقيق فوق خليط الزبدة بشكل تدريجي، ثم استمري في عجن المكونات، حتى يصبح الخليط مثل العجينة الناعمة. ضعي العجينة في وعاء متوسط الحجم، ثم قومي بتغطيتها بغطاء نايلون، ثم اتركيها جانبا لمدة ٧٥ دقيقة، حتى تتخمر. ثم قومي بفرد العجينة السابقة جيدا فوق منضدة نظيفة، ثم قسميها إلى عدة مثلثات متشابهة، ثم قومي بلف كل مثلث. احضري صينية وغلفيها بورق زبدة، ثم رصي بها عجينة الكرواسون، ثم اتركيها جانبا لمدة ٢٠ دقيقة، ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج عجينة الكرواسون، ويصبح الكرواسون جاهز للتقديم.

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة

المكونات

٦٠٠ جرام من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

٨ جرام من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

٤٠ جرام زيت ذرة.

كوب إلا ربع كبير من الماء الفاتر.

بيضة واحدة.

٢٠٠ جرام جبنة بيضاء.

طريقة التحضير