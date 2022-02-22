كبسة الموزة الضاني السعودية الشهية بطريقة ناجحة فى المنزل

تعد الكبسة من الأكلات التى تقدم بإضافة أنواع مختلفة من اللحوم، فمنها الشيبس يقدم باللحم واللى بالدجاج كذلك بالسمك وسوف نقدمها لكم اليوم بالموزة الضاني، وهى تعد من الوجبات المكتملة العناصر الغذائية فهى تحتوى على البروتين الموجود فى اللحم وكذلك النشويات الموجودة فى الأرز والفيتامينات الموجودة فى الخضروات، لذلك تحرص الكثير من السيدات على عملها لأفراد عائلتهم للإستمتاع بقيمتها الغذائية العالية وكنوع من التغيير، وسوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كبسة الموزة الضاني بالتفصيل.

مكونات كبسة الموزة الضاني

تحتوي كبسة الموزة الضاني على مكونات مفيدة جداً ومغذية فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

كيلو من الموزة الضاني.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٢ كوب من الأرز البسمتي.

ملعقة صغيرة من القرفة.

٢ حبة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

٢ ثمرة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

حبة من اللومى( الليمون الناشف).

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كبسة الموزة الضاني سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نحضر طبق مناسب ونقوم بوضع التوابل به من الفلفل والكمون والحبهان والكركم والكارى والملح والكزبرة والقرفة ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نحضر الموزة بعد غسلها جيداً ونضيف عليها نصف خليط التوابل السابق ونغلفها بها كويس. نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها شوية من الزيت والزبدة ونضعها على النار حتى تسخن ثم ننزل بالموزة حتى تأخذ صدمة وتتحمر من الناحيتين. بعد ذلك نحضر حلة أخرى ونضع بها الموزة ونضيف عليها كمية مناسبة من الماء المغلي ونضعها على النار. ثم نضيف عليها بصلة وجزرة وكرفس وحبها وورق لورا ونغطها ونت درجة كها حتى تنضج على نار هادئة بعد أن تغلى. فى الحلة الأولى نضعها على النار وننزل بالبصل والثوم والفلفل الأخضر ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم الطماطم والليمون الناشف وشوية من التوابل ونضيف عليهم ٤ اكواب من الماء المغلي ونتركهم حتى يغلوا مع إضافة باقى كمية التوابل. بعد ذلك نصفيها كويس ونسيب الليمون ونضيف عليه الأرز بعد غسله ونقعه لمدة ربع ساعة ونضيف عليه قطعة من الزبدة ونغطيه ونتركه حتى ينضج. نغرفه فى طبق التقديم ونضع عليه الموزة بعد تحميرها وبالف هنا وشفا.

فوائد الكركم

يعد الكركم من الاعشاب التى لها فوائد متعددة سوف نتعرف على بعضها فيمايلي: