من كوبايه دقيق ومعلقة نشأ عملت حلو الأزازة العجيبة التي أذهلت العالم بسرعتها هتعجب أولادك جدا

في الفترة الأخيرة اشتهر على مواقع الطبخ و ال YouTube و العديد من المواقع نوع حلوى بعنوان ملعقة نشا ودقيق لعمل حلو الازازة ‏ربما يبدو هذا المسمى غريبا إلى حد ما ولكن عندما نعرف ما هو المقصود من هذه الحلوى ‏سنعرف أن الأمر طبيعي للغاية وأنها مشهورة كثيرا وأنا اقوم بإعداد لها في المنزل ولكن لا نعرف أنها بهذه المسمى وهذه الحلوى هي بلح الشام ولكن يتم اعدادها بطريقة مختلفة وهي طريقة الزجاجة التي تعمل على إخراج بلح الشام بطريقة منتظمة عكس الطريقة التي نقوم باستخدام فيها اليدين لإعداد بلح الشام ‏وسنتحدث من خلال هذا المقال عن طريقة إعداد بلح الشام وطريقة استخدام الزجاجة لذلك.

مكونات وطريقة عمل حلو الازازة

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فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها في هذه الحلويات حتى تكون جاهزة:

1 كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة من النشا.

كوب كبير ماء.

3 بيضات.

رشة فانيليا.

نصف سكر ناعم.

رشة ملح.

خل.

ربع كوب من الزيت.

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وفيما يلي طريقة إعداد هذه الحلويات وهي:

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نحضر وعاء كبير ويمكن أن نستبدل هذا الوعاء بالخلاط الكهربائي ونضع فيه الدقيق والسكر والفانيليا والملح والزيت والبيض والخل.

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‏ نعمل على تحريك المكونات لوقت طويل حتى تصبح متجانسه وقوام عجينة هذا الخليط السائل إلى حد ما لا يكون متماسكًا كثيرًا.

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‏ ما تترك العجينة قليلا بعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام حتى نقوم بإعدادها.

طريقة استخدام الازازة لعمل الحلويات

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من خلال النقاط التالية سنتحدث عن طريقة استخدام الزجاجة في إعداد هذه الحلويات:

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