طريقة عمل كفتة الحاتي على أصولها فى المنزل وبطعم روعة

تعد كفتة الحاتي من أنواع الكفتة المشهورة، والتى تقدم فى المحلات والمطاعم وتتميز بطعمها الجميل ورائحتها الشهية وذلك لأنها تقدم مشوية على الفحم مما يزيد من قيمتها الغذائية، ويقبل على أكلها الصغار قبل الكبار لأنها سهلة وسريعة فى تناولها لذلك تبحث الكثير السيدات عن طريقة لعملها فى المنزل وتكون مثل الجاهزة لإسعاد أفراد أسرتها، وهى من الوجبات التى تقدم فى العزومات والمناسبات لشكلها الجميل ومذاقها المميز، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كفتة الحاتي بالتفصيل.

مكونات كفتة الحاتي

تتكون كفتة الحاتي من مكونات بسيطة وغير مكلفة عن شرائها من الخارج وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من البصل مبشورة ومصفاة.

١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.

حزمة من البقدونس مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء البصل المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من بهارات اللحم أو الكفتة.

١/٢ رغيف من العيش البلدي مقطع.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كفتة الحاتي سهلة وسريعة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

قومى ببشر البصلة بواسطة المبشرة أو الكبة وبعد ذلك صفيها جيدا من مائها ونتركها جانباً. نأخذ مية البصل ونضيفها على نص رغيف العيش المتقطع وعليهم ملعقتين من الماء حتى يبوش، نهرسه جيداً بالشوكة ونصفيه من أى ميه موجودة به. الخطوة السابقة يمكن الاستغناء عنها لو الكفتة بتمسك معاكى ومبتفكش. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به اللحمة المفرومة ونضيف عليها البصلة المفرومة ونصف رغيف العيش المهروس والبقدونس المفروم ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم التوابل من الملح والفلفل والبابريكا وبهارات اللحم أو الكفتة ونعجنهم مع بعض كويس جداً. نتركها فى الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة حتى تتماسك. بعد ذلك نجهز الأسياخ الحديد أو العيدان الخشب ونقوم بتصبع اللحمة عليها. نحضر شبكة ونرص عليها الأسياخ ونضع تحت الشبكة صينية ونغلفها بورق الفويل حتى لا تحترق. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقلبها على الناحية التانية حتى تنضج. بعد ذلك نحضر طبق ونضع به قطعة من الفحم المشتعل ونضيف عليها شوية زيت وندخلها الفرن حتى يكتسب اللحم رائحة الشوي على الفحم. يمكنك شويها على الفحم أو وضعها على صينية وإدخالها الفرن. نخرجها من الفرن بعد تسويتها ونضعها على بقدونس مقطع وحلقات من البصل مرشوش عليهم سماق فى طبق التقديم. نقدمها مع سلطة الطحينة والعيش البلدي وبالف هنا وشفا.

فوائد اللحم المفرومة

هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي: