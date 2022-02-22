نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير لقمة القاضي.. طريقة من الداخل ومقرمشة من الخارج ووصفة الشربات الرائع في المقال التالي
طريقة تحضير لقمة القاضي، تعد لقمة القاضي من الحلويات الشرقية الأصيلة التي يتم اعدادها منذ زمن بعيد، وذلك بسبب سهولة اعدادها، وطعمها الشهي واللذيذ، لذا نجد الكثير يرغب في الوصول إلى المقادير الدقيقة لعمل لقمة القاضي، وذلك من أجل الحصول على نتيجة مرضية ومحبة لدى الكثيرين، كما أن في أغلب الأحيان يطلق على لقمة القاضي الزلابيا، ولكن نحن الآن سوف نوضح لكم طريقة عمل لقمة القاضي بشكل المعروف في السطور القادمة.
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مقادير عمل لقمة القاضي
يمكنك الحصول على لقمة القاضي المقرمشة ذات الطعم اللذيذ من خلال إحضار هذه المكونات:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- 2 ملعقة من الخميرة.
- 2 ملعقة من النشا.
- ملعقة من الفانيليا.
- 2 ملعقة من السكر الأبيض الناعم.
- مقدار واحد كوب ونصف من الماء.
- مقادير الشربات
- كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير ليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير لقمة القاضي
يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل إعداد لقمة القاضي بشكل صحيح، وذلك على هذا الشكل:
- القيام بإحضار وعاء كبير وإضافة كلا من الدقيق الأبيض، والخميرة، وكذلك النشا والفانيليا الى بعضهم البعض، والاستمرار في تقليب هذه المكونات.
- نبدأ بإضافة السكر إلى الخليط السابق، ونبدأ بوضع الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار في عجن العجينة بشكل جيد حتى نحصل على نحصل على خليط هش.
- تركه حتي يختمر بشكل جيد.
- نحتاج أن نحضر مقلاة بها زيت مغلي، ويساعد وضع كمية وفيرة من الزيت حتى نحصل على القرمشة المطلوبة في لقمة القاضي.
- كما أنه لا بد أن ننتظر حتى تأخذ البقلاوة اللون الذهبي، ومن ثم إخراجها.
- كما أنه فيما بعد يمكننا إضافة رشة من السكر البودرة عليها، أو استبدال السكر بوضع شربات العسل على لقمة القاضي.
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