حضري بيتزا الشوفان السريعة للدايت بخطوات بسيطة

الريجيم يمنع الكثير من الأشخاص من الكثير من الأطعمة وخاصة المعجنات حيث انها تعمل على زيادة الوزن بطريقة كبيرة لوجود النشويات بها ولكن لماذا تمنع نفسك من الاكل وهناك طرق أخرى تجعل الاكل يساعد فى عملية إنقاص الوزن فى هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الدايت خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وسهلة فهى تطبخ بدقيق الشوفان الذى يساعد فى إنقاص الوزن إليكم الوصفة .

طريقة عمل بيتزا الشوفان

مكونات الوصفة:

ست ملاعق من الدقيق الأسمر “ملعقة كبيرة الحجم”.

ست ملاعق من الشوفان المطحون “ملعقة كبيرة الحجم”.

ثلاثة ملاعق من الزبادى خالى الدسم “ملعقة كبيرة الحجم”.

ربع ملعقة من الثوم البودرة “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقة من الزعتر “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الابيض.

ملعقة من الخميرة الفورية “ملعقة كبيرة الحجم”.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

نصف كأس كبير من الماء الدافئ.

مكونات الحشو:

ملعقة واحدة من صلصة البيتزا.

مشروم.

مقدار حسب الرغبة من جبن الموتزاريلا.

طماطم مقطعة شرائح.

فلفل رومى ومقطع شرائح.

طريقة تحضير الوصفة: