نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التخسيس 10 كيلو في شهر.. المشروب الناسف لدهون الكرش والبطن في 3 أيام بدون رجيم أو رياضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة تراكم الدهون في البطن من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص وخصوصا السيدات حيث انه عادة ما تظهر لديهم بروزات في البطن والجناب وتسبب ازعاج وتغير في شكل الجسم, ولذلك يبحث الكثير عن طريقة للتخلص من هذه الدهون وتكون طبيعية وأمنة ولا تسبب اي أضرار صحية وتكون بديلة عن الادوية التي تعمل على التخسيس ويكون لها العديد من الاثار الجانبية, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة التخلص من الكرش بشكل نهائي بمكون واحد سحري موجود في كل بيت.

طريقة تحضير افضل مشروب للتخلص من الكرش بسهولة

اللبان الذكر من المكونات السحرية الموجودة في كل بيت والذي لا يعرف الكثير قدرته الهائلة على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن فهو يساعد في زيادة نسبة حرق الجسم للدهون الزائدة الموجوة في الكرش والارداف والجنب, ويعمل على ملئ المعدة وبالتالي عدم الشعور بالجوع لفترات طويلة ويمكن استخدام اللبان الذكر بالطريقة التالية:-

يتم وضع معلقة من اللبان الذكر على كوب ماء دافئ.

يترك الخليط يوم كامل وبعد ذلك يتم تناول هذا الكوب قبل النوم ويمكن تناوله على الريق قبل الافطار.

خلال ثلاث ايام فقط من الانتظام على استخدام هذا المشروب سيلاحظ فقدان الوزن بشكل كبيرة ويصبح شكل الجسم افضل دون التعرض لترهل في الجلد بعد خسارة الوزن.

مشروب الزنجبيل والليمون للتخلص من دهون الكرش

الزنجبيل من النباتات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية, بجانب ذلك فهو فعال في تنزيل الدهون الزائدة من الجسم وخصوصا عند استخدامه مع الليمون والقرفة, ويساعد هذا الخليط ايضا في تعزيز مناعة الجسم وتحسين عملية الهضم, كما ان له دور في سد الشهية وتقليل احتياج الجسم لكمية اكبر من السعرات الحرارية, ويتم تحضير هذا المشروب بوضع معلقة من كل من الزنجبيل والقرفة على كوب ماء ويوضع الخليط على النار حتى يغلي وبعد ذلك يوضع عليه معلقة من الليمون ويتم تناوله قبل النوم بشكل يومي, وخلال ثلاث ايام سيتم التخلص من الكرش.