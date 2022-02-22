نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير أحلى وأطعم صينية رقاق باللحمة المفرومة مورق و طرية مثل المطاعم في المقال التالي
الرقاق باللحمة المفرومة من الوصفات المصرية الشهيرة و اللذيذة التي يعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير، فهي تتكون من طبقات الرقاق بحشو اللحم المفروم، تتميز بقوامها المورق و الطري مثل الجلاش ولكن هناك بعض السيدات الذين يواجهون مشكلة أثناء تحضير الوصفة من المنزل لا يستطيعون تحضيرها بالشكل المطلوب ولهذا يبحثون عن طريقة تحضيرها و سر هذا الطعم اللذيذ الذي يتواجد في المطاعم، ولذلك سنقدم لكم الطريقة الأصلية و الصحيحة لتحضير الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم مورق وطري.
مقادير الرقاق باللحمة المفرومة
سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير أحلى و أشهى صينية رقاق باللحمة المفرومة و المكونات هي:
- 8 قطع من الرقاق.
- ربع كيلو لحمة مفرومة
- 2 حبة من البصل المفروم.
- ملح
- فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.
- رشة من القرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من السكر.
- 3 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو
- كوب من عصير الطماطم.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- رشة من البهارات السبعة.
- لتر من الشوربة.
- كوب لبن حليب.
- 2 ملعقة كبيرة قشطة.
- 3 معالق كبيرة من السمن البلدي.
طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة
- نحضر في البداية اللحمة المفرومة نقوم بوضع إناء على نار متوسطة ونضيف القليل من الزيت حتى يسخن.
- ثم نقوم بفرم البصل ونضيفه على الزيت بعد أن يسخن و نشوحه مع الزيت حتى يذبل ويبدأ يأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحمة المفرومة ونقلبها مع البصل حتى يتغير لونها إلى البني.
- نضيف الملح و الفلفل الأسود و البهارات و الحبهان و القرفة و السكر ونقلب هذه المكونات مع اللحم.
- ثم نقوم باضافة صلصة الطماطم و الثوم المفروم ونتركها حتى تتسبك مع بعضها لمدة 5 دقائق.
- نقوم بوضع إناء على النار ونضيف بداخلة الشوربة و الحليب و ملعقة من القشطة والقليل من الملح والفلفل الأسود ونقلبهم على نار متوسطة حتى يسخن.
- نأتي بالصينيه التي يتناسب حجمها مع ورق الرقاق، ثم نوزع السمن بداخلها.
- بعد ذلك نقوم بوضع ورقة الرقاق في الشوربة ولكن لا تجعلي ورقة الرقاق تطري.
- نقوم برص 4 ورقة من الرقاق في الصينية بعد التسقية في الشوربة.
- نقلب السمن البلدي مع القشطة ونوزعها على طبقات الرقاق، هذه الخطوة هي سر توريق الرقاق.
- نوزع عصاج اللحم المفروم على ورق الرقاق.
- ثم نستكمل وضع الرقاق بعد وضعه في الشوربة.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع صينية الرقاق باللحمة المفرومة إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ثم نوزع طبقة من القشطة مع السمن المذابة ثم توزيعها بالفرش على الرقاق من الوجه.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى تتحمر من الجوانب.
- نشعل الشواية لكي تتحمر من الوجه.
- نخرجها من الفرن و نقوم بتقديمها إلى الطعام بالصحة والهنا.
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