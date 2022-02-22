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طريقة تحضير أحلى وأطعم صينية رقاق باللحمة المفرومة مورق و طرية مثل المطاعم

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير أحلى وأطعم صينية رقاق باللحمة المفرومة مورق و طرية مثل المطاعم - ثقفني

الرقاق باللحمة المفرومة من الوصفات المصرية الشهيرة و اللذيذة التي يعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير، فهي تتكون من طبقات الرقاق بحشو اللحم المفروم، تتميز بقوامها المورق و الطري مثل الجلاش ولكن هناك بعض السيدات الذين يواجهون مشكلة أثناء تحضير الوصفة من المنزل لا يستطيعون تحضيرها بالشكل المطلوب ولهذا يبحثون عن طريقة تحضيرها و سر هذا الطعم اللذيذ الذي يتواجد في المطاعم، ولذلك سنقدم لكم الطريقة الأصلية و الصحيحة لتحضير الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم مورق وطري.

مقادير الرقاق باللحمة المفرومة 

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير أحلى و أشهى صينية رقاق باللحمة المفرومة و المكونات هي:

  • 8 قطع من الرقاق.
  • ربع كيلو لحمة مفرومة
  • 2 حبة من البصل المفروم.
  • ملح
  • فلفل أسود.
  • ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.
  • رشة من القرفة.
  • ربع ملعقة صغيرة من السكر.
  • 3 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو
  • كوب من عصير الطماطم.
  • نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
  • رشة من البهارات السبعة.
  • لتر من الشوربة.
  • كوب لبن حليب.
  • 2 ملعقة كبيرة قشطة.
  • 3 معالق كبيرة من السمن البلدي.

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة 

  • نحضر في البداية اللحمة المفرومة نقوم بوضع إناء على نار متوسطة ونضيف القليل من الزيت حتى يسخن.
  • ثم نقوم بفرم البصل ونضيفه على الزيت بعد أن يسخن و نشوحه مع الزيت حتى يذبل ويبدأ يأخذ اللون الذهبي الفاتح.
  • بعد ذلك نقوم بوضع اللحمة المفرومة ونقلبها مع البصل حتى يتغير لونها إلى البني.
  • نضيف الملح و الفلفل الأسود و البهارات و الحبهان و القرفة و السكر ونقلب هذه المكونات مع اللحم.
  • ثم نقوم باضافة صلصة الطماطم و الثوم المفروم ونتركها حتى تتسبك مع بعضها لمدة 5 دقائق.
  • نقوم بوضع إناء على النار ونضيف بداخلة الشوربة و الحليب و ملعقة من القشطة والقليل من الملح والفلفل الأسود ونقلبهم على نار متوسطة حتى يسخن.
  • نأتي بالصينيه التي يتناسب حجمها مع ورق الرقاق، ثم نوزع السمن بداخلها.
  • بعد ذلك نقوم بوضع ورقة الرقاق في الشوربة ولكن لا تجعلي ورقة الرقاق تطري.
  • نقوم برص 4 ورقة من الرقاق في الصينية بعد التسقية في الشوربة.
  • نقلب السمن البلدي مع القشطة ونوزعها على طبقات الرقاق، هذه الخطوة هي سر توريق الرقاق.
  • نوزع عصاج اللحم المفروم على ورق الرقاق.
  • ثم نستكمل وضع الرقاق بعد وضعه في الشوربة.
  • بعد ذلك نقوم بتقطيع صينية الرقاق باللحمة المفرومة إلى مكعبات متوسطة الحجم.
  • ثم نوزع طبقة من القشطة مع السمن المذابة ثم توزيعها بالفرش على الرقاق من الوجه.
  • ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى تتحمر من الجوانب.
  • نشعل الشواية لكي تتحمر من الوجه.
  • نخرجها من الفرن و نقوم بتقديمها إلى الطعام بالصحة والهنا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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