مش هتشتري من برة تاني. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية بمكونين فقط بطعم احلي من الجاهز

الجبنة الموتزريلا، من أهم وأفضل أنوع الأجبان، والتي من الممكن أن يتم عملها وفي أقل وقت ممكن وفي المنزل، وتعتبر تلك الطريقة القادمة من بين أبرز الأنواع التي تتوفر مكوناتها في البيت، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصل على أهم المعلومات عن أهم الوصفات لعمل الجبن الموتزريلا، ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل الجبن الموتزريلا، وفيما يأتي نوضح أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في تحضير الجبن الموتزريلا بمنتهى السهولة.

مكونات إعداد الجبنة الموتزريلا المطاطية

الجبنة الموتزريلا أسهل الأنواع من الأجبان وأفضلها على الإطلاق والتي من الممكن أن يتم استعمالها لعمل أفضل الأنواع من الفطائر وأنواع البيتزا المختلفة بوصفاتها الأصلية، ولكي يتم عمل الجبن من هذا النوع يكون من السهل الحصول على قوام مطاطي ومميز للجبن، وإليكم من خلال تلك الفقرة القادمة أهم المكونات التي تساعد في عمل الجبن من هذا النوع، من الممكن أن تقوم كل ربات البيوت بعمل أفضل نوع من الجبن المطاطي بطريقة سهلة جدا، ومن أهم المكونات ما يلي في النقاط القادمة:

لتران من الحليب.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الليمون المعصور.

ملعقة من الخل.

قدر ملائم.

علبة مناسبة ومحكمة الغلق.

طريقة إعداد الجبنة الموتزريلا المطاطية

من أهم المكونات ما قد تم ذكره من خلال ما سلف بالفقرة الماضية، والخطوات المتبعة للتحضير تكون كما يلي في النقاط القادمة.

الخطوة الأولى تكون من خلال وضع الحليب المتوفر في القدر، ونقوم بتهدئة النار حتى غليان الحليب.

وضع الليمون مع الخل والملح وعليك القيام بالتقليب الجيد.

تهدئة النار للحصول على الحليب المتكتل والمتجبن بفعل النشاط البكتيري وقوة حمض الليمون، والخل.

عليك أن تقومي بالتحضير لعلبة ملائمة يتم فيها تجميع كل كمية الحليب المتجبن والمتكتل، ومن ثم على ربة البيت أن تقوم بالتصفية التامة لأي سوائل تتواجد بتلك الكتل اللبنية.

بعدها لا بد من وضع كرات الجبن في الفريزر حتى تتجمد تماما.

بعدها من الممكن أن يتم بشر الجبن الموتزريلا حتى يكون من السهل استعمالها.

يمكن عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة يتم إعدادها بدلا من شراؤها من الخارج فمن الممكن أن يتم عملها في البيت بمكونات موجودة في كل بيت فقد قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة سهلة لعمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بكل سهولة.