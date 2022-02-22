اسرار عمل بسبوسة الحلواني المكرملة المرملة في البيت بمقادير مظبوطة 100% مش هتشتريها من برة تاني

البسبوسة هي من أبرز انواع الحلويات التي تنتشر بشكل كبير في الدول العربية وبشكل خاص في مصر وهناك العديد من الأشخاص اللذين يحبون تناول البسبوسة ‏واعدادها وربما تكون طريقة إعداد البسبوسة في المنزل سهلة وبسيطة ولكن هناك بعض الأسرار التي يقوم الحلواني بإعداد البسبوسة بها وهذه الأسرار لا يستطيع التعرف عليها الكثير من الناس لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم إعداد البسبوسة بها مثل طريقة الحلواني تماما و نتحدث أيضا على المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد البسبوسة حتى تكون البسبوسة جاهزة ولذيذة ونتحدث أيضا عن الطريقة التي يتم إعداد البسبوسة بها بالخطوات.

مكونات طريقة عمل بسبوسة الحلوني

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تحتاج البسبوسة إلى بعض المكونات حتى تكون متماسكة ولذيذة مثل البسبوسة التي نحصل عليها من المطاعم الحلواني وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إداد البسبوسة وهذه المكونات هي:

كوب من الحليب الطازج السائل كامل الدسم

كوب من الماء الدافئ

كوب من الزبدة أو كوب من زيت الذرة

مكسرات تستخدم في تزيين سطح البسبوسة يمكن استخدام لوز أو بندق أو عين جمل أو فول أو فستق

كوب من السميد الخاص بالبسبوسة

ملعقة كبيرة من العسل وهو يعد من التي تساعد على تماسك البسبوسة.

كوب من السكر المطحون

أما مكونات تحضير الشيرة فهي:

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ملعقة من الزبدة للحصول على رائحة جميلة

ملعقتين من عصير الليمون

كوب كبير من السكر

كوب كبير من الماء

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طريقة إعداد البسبوسة

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد بسبوسة الحلواني باستخدام بعض الخطوات التي نحتاج إليها و طريقة البسبوسة هي:

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أولا نقوم بإعداد الشيرة من خلال استخدام الليمون وزبدة والماء والسكر ثم نتركها حتى نكمل باقي خطوات البسبوسة.

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‏ بعد ذلك نحضر وعاء كبير نضع في جميع مكونات البسبوسة التي تم ذكرها في الفقرة السابقة و تحريك هذه المكونات جميعا حتى نحصل على خليط متماسك من البسبوسة بعد ذلك نضع البسبوسة داخل صينية مناسبة ونضع البسبوسة في الفرن حتى تنضج بعد ذلك نضيف لها الشيرة.

البسبوسة من أكثر الحلويات المحببة لدي الكثيرون ويحبون تناولها بشكل كبير ويمكن عمل بسوبسة الحلواني في المنزل بسرعة جدا باستعمال مكونات إقتصادية تساهم في جعله البسبوسة من ألذ الأشياء التي يمكن عملها وقد أوضحنا في هذا المقال الطرق المفضلة بعمل بسوبسة الحلواني المذهلة التي تعطي مذاق رائع ومتميز جدا جدا للأ كل يمكن عملها ولاحظي النتيجة