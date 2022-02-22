طريقة عمل الجبنة الرومى فى البيت بمكونات بسيطة جدًا مثل الجاهزة

طريقة عمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة جدًا و اقتصادية وهذا ما سأقدمه لكم، هناك العديد من أنواع الجبن الرومي و الكريمي و القريش وغيرها من الأنواع، وأصبح من السهل جداً تحضير الجبن من المنزل بمكونات طبيعية دون إضافة المواد الحافظة التي تقلل من القيمة الغذائية، ومن أكثر أنواع الجبن التي نقوم بشرائها من الخارج هي الجبنة الرومي وسنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضيرها من المنزل بأقل تكلفة و بمكونات متوفرة في كافة المنازل، سوف تصنعين أحلى وأطعم جبنة رومي من المنزل.

مقادير الجبنة الرومي

الجبنة الرومي من أنواع الجبن المميز جداً و المفضلة عند الأولاد لهذا يطلبون بشكل دائم الجبنة الرومي في سندوتشات المدرسة وفي الإفطار و العشاء، المكونات هي:

كيلو لبن كامل الدسم

علبة زبادى بلدى

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

⅓ كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البطاطس المسلوقة و المهروسة متوسطة الحجم.

2 ملعقة قشطة البلدي.

طريقة عمل الجبن الرومى

بعد أن قدمنا لكم مكونات تحضير الجبنة الرومي وشاهدنا كم أنها غير مكلفة و تكاد متوفرة في كافة المنازل، سوف نشرح لكم خطوات تحضيرها بالتفصيل مع أسرار التحضير لكى تحصلي على قوام و طعم للجبنة الرومي مثل الجاهزة متماسكة و غنية، طريقة التحضير هي:

اولاً نأتي بالحليب ولابد أن يكون كامل لكى تحصلي على طعم مميز.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في إناء كبير على نار متوسطة.

نتركه حتى يغلي الحليب و بعد ان يتم الغليان نقوم بإضافة علبة الزبادي البلدي على الحليب و نقوم بضربهم بالمضرب اليدوي جيدًا.

لابد من الخلط المستمر يمين ويسار لمدة 5 دقائق على الأقل على نار متوسطة.

بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونتركها على جنب.

نأتي بالماء المثلج و نضيف عليه الملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى يذوب الملح.

يمكننا هنا أضافة حبات من الفلفل الأسود الصحيح مثل الجاهزة.

ثم نقوم بإضافة الماء المثلج على الحليب ونخلطهم مع الحليب جيدًا لكي يختلط المكونات جيداً مع بعضها.

بعد ذلك نأتي بحبه البطاطس ونقوم بهرسه جيدًا حتى يصبح قوامهما ناعم.

نضيف حبة البطاطس على الحليب ولابد من خلط المكونات مع بعضها لكى لا يحدث تكتلات في خليط الجبنة الرومي.

ثم نضع القشطة البلدي و نقلبها مع المكونات.

بعد ذلك نأتي بقطعة من الشاش النظيف ونضع بداخله خليط الجبن و نضغط عليها جيدا لكي تتخلص من كافة السوائل التي تتواجد به.

نتركها في الشاش ليلة كاملة لكي تتأكدي من تخلص الخليط من السوائل.

ستلاحظين ان الخليط اصبح متماسك قومي بوضع الجبنة الرومي في شاشة أخرى نظيفة.

نضعها في مصفاة داخل إناء ونضع عليها شئ ثقيل لكي تتخلص من السوائل لمدة 3 ساعات، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة.

ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

تعليمات لنجاح الجبنة الرومي

الجبنة الرومي أصبحت من أهم المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الإفطار والعشاء، ولذلك قدمنا لكم طريقة تحضيرها و هناك بعض التعليمات لنجاحها وهي: