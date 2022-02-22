خلطتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

الباذنجان من الخضروات الشهية جداً والتي تدخل في تحضير الكثير من الأطباق الرئيسة والجانبية، وأطيب طرق طبخ الباذنجان هو قليه، لكن ما يعيب هذه الطريقة هو أن الباذنجان يحتوي على مسامات كثيرة متراصة جنباً إلى جنب، ولهذا السبب فإن الباذنجان يمتص الكثير من الزيت، وعند تناولها فإنه يسبب اضطراب في الجهاز الهضمي، يظهر في صورة إسهال شديد أو مغص، بالإضافة إلى أن الباذنجان المقلي يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، لذلك تبحث ربات البيوت عن طرق كثير لقلي الباذنجان دون أن يمتص الكثير من الزيت أثناء قليه وإليكم بعضاً منها:

مكونات قلي الباذنجان بدون زيوت

نقوم بغسل الباذنجان ثم تقطيعه إلى شرائح متوسطة الحجم، وبعد ذلك نحضر وعاء به كمية مناسبة من الماء المغلي المضاف له ملعقة كبيرة من الملح، نترك الباذنجان في الماء المغلي حتى يتغير لونه إلى اللون البني، وبعد ذلك نخرج شرائح الباذنجان من الماء ونضعها في مصفاة ونتركها لمدة خمس دقائق، نحضر طاسة مناسبة ونرش عليها كمية مناسبة من الزيت ثم نسخنها على النار لمدة دقيقة، نوزع شرائح الباذنجان في المقلاة ونتركها لمدة دقيقتين ثم نقلبها على الجهة الأخرى لمدة دقيقتين أيضاً ثم نخرجها وبهذا نكون قد حصلنا على باذنجان مقلي بدون الكثير من الزيت.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيوت

يتم رش الملح على شرائح الباذنجان من الجهتين ونتركها في مصفاة، بعد عشر دقائق نقوم بتجفيف شرائح الباذنجان من الماء الذي خرج منها بسبب الملح باستخدام مناديل مطبخ، بع ذلك نغمس كل شريحة في طبق يحتوي على كمية من الدقيق الأبيض، ثم نقوم بقلي الشرائح فوراً في زيت غزير، نرفع الباذنجان المقلي من الزيت عندما يكتسب اللون الذهبي، وعندها نلاحظ أن الباذنجان لا يحتوي على الكثير من الزيت بسبب الدقيق، الذي يكون طبقة عازلة تمنع امتصاص الباذنجان للزيت.

طريقة تحضير الباذنجان المقرمش

يمكن الاعتماد على المايكرويف في شي الباذنجان بدلاً من قليه في الزيت، وذلك عن طريق وضع شرائح الباذنجان في طبق مايكرويف، ثم ندخله المايكرويف ونتركه لمدة دقيقتين فقط، وعند إخراجه يكون جاهز للأكل أ والاستخدام، في حالة عدم وجود مايكرويف يمكن استخدام الفرن لشي الباذنجان وتعتبر هذه الطريقة صحية جداً، كما يمكن إضافة ملعقة من النشا علي الباذنجان فهي تعمل علي عدم امتصاص الباذنجان الزيت وتجعل الباذنجان مقرمش ولذيد، كما يمكن عمل صنية مسقعة باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وسريعة.