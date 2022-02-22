هل تتبول أثناء الاستحمام طبيبة تكشف خطورة هذه العادة توقف عنها فورا

التبول أثناء الاستحمام من العادات الخاطئة التي يقع فيها الكثير منا دون الشعور بالمخاطر التي تتسبب من التعود على هذه العادة؛ حيث أن أعلنت طبيبة من الولايات المتحدة في بوسطن عن الإقلاع فورا عن هذه العادة، وقالت أن هذه العادة قد تؤثر على لياقة المثانة وقاع الحوض وقد أوضحت أن أثناء دخول الحمام وفتح الصنبور أو الدش، ثم الاستعداد للتبول فهذا امرا خطرا؛ فهذا معناه أنك دون ان تشعر تتسبب في ارتباط في الدماغ ما بين صوت الماء والتبول.

التبول اثناء الاستحمام يسبب المخاطر

قالت توماس أن الارتباط بين صوت الماء الجاري والتبول هذه العادة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من الأشخاص، وهذا يسبب مشاكل في المثانة؛ فقد تسرب البول أثناء سماع صوت المياه خارج الحمام كما تشير بعض الدراسات إلى ان تأثير صوت المياه يجعلك بحاجة إلى التبول، وهذا بسبب التعود على نزول البول مع الضوضاء التي يحدثها الأشخاص عند التبول؛ فهذا يمثل ارتباط نفسي مع هذا الأمر.

إكتشاف دراسات حول التبول أثناء الاستحمام

اكتشفت بعض الدراسات أن صوت الماء الجاري يجعل الدماغ على تواصل مع العضلة العاصرة، وهذه العضلة هي المسئولة عن تدفق البول فتجعل مجرى البول مفتوحا، وقد يتسبب أيضا هذا التصرف الخاطئ بمشكلة صحية تسمى سلس البول، وهي عبارة عن الخروج الغير مقصود للبول وهذا يؤثر على الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك أنواع كثيرة من سلس البول منه البول الإلحاحي، وهو عبارة عن الرغبة الملحة ومفاجئة للتبول، ومن المحتمل أن الكثير من النساء مع التقدم في العمر يعانون من هذه المشكلة المزعجة، وهذا ليس له علاقة بالشيخوخة بل أن الولادة عامل أساسي لهذه المشكلة.

فوائد الاستحمام بماء دافئ

يعتبر الاستحمام بوجه عام سواء ماء دافي او فاتر من اكثر الاشياء فائده للجسم فهو يعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتنظيف الجسم من العرق والاتربة التي تحدث له خلال اليوم اما عن الاستحمام بالماء الدافي فهو يعطي الجسم نوعا من الاسترخاء وتبسط العضلات فيصبح الجسم اكثر نشاطا وحيوية كما يعمل علي تفتيح المسام وتنظيف البشرة من الاتربة.