نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبيبة المقلية باللحم المفروم وسر تماسكها قرمشتها ولونها الذهبي مثل المطاعم في المقال التالي
الكبيبة المقلية باللحم المفروم من الأكلات الشامية السورية اشتهرت كثيرًا في الفترة الاخيرة في جميع دول الوطن العربي، لهذا أصبحت من الأطباق الرئيسية عند عدد كبير من الأسر، فهي تعد من أنواع الكفتة ولكن طريقتها مختلفة تماماً فهي تتكون من طبقة خارجية وهى الكبية وطبقة الحشو وهي اللحمة المفرومة وتحتاج إلى طريقة محددة لكى تحصلين على كبه متماسكة و مقرمشة بلونها الذهبي المميز كل هذا سوف نقدمه لكم بالخطوات و التفاصيل.
مقادير الكبيبة المقلية باللحم المفروم
الكبيبة من الأكلات التي تحتاج إلى مكونات مخصوصة في تحضيرها لأنها تتكون من الطبقة الخارجية و الحشو وكل واحدة لها مكوناتها والمكونات هي:
أولاً: مكونات العجينة:
- نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.
- كيلو من البرغل الناعم.
- 2 حبات بصل .
- ملعقة صغيرة فلفل أسود .
- ملح.
- ملعقة صغيرة كمون.
- 2 ملعقة صغيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من بشر ليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة طحين.
- مكعبات ثلج حسب الحاجة.
ثانياً: مكونات الحشوة:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة ملح .
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة أو السبع بهارات.
- زيت غزير للقلي.
طريقة تحضير الكبيبة المقلية باللحم المفروم
بعد أن قدمنا لكم المقادير و المكونات التي تلزمنا في تحضير الكبيبة المقلية باللحم المفروم سنقدم لكم خطوات تحضيرها وأسرار قوامها المتماسك ولونها الذهبي المميز، هناك العديد من الطرق لتحضير الكبيبة وتختلف كل طريقة عن الآخر، ولكننا اليوم من خلال هذا المقال حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، الطريقة هي:
- في البداية نقوم بتحضير الحشو نضع طاسة على نار متوسطة.
- ثم نضيف ملعقتين فقط من الزيت ونتركهم حتى يسخن، ثم نضيف البصل المفروم و نشوحه في الزيت حتى يذبل تماماً.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم و نشوحها حتى يتغير لونها نضيف عليها الملح و الفلفل الأسود ونقلبه مع المكونات ونتركها حتى تتخلص من السوائل التي تتواجد بها.
- نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد لكي نستطيع حشو الكبة بها.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الكبيبة نأتي بالبرغل ونقوم بغسله بالماء جيداً، يمكنك نقع البرغل في ماء لمدة نصف ساعة، و لكن من الأفضل عدم نقع البرغل لكى يصبح ملمس الكبه ناعم.
- ثم نقوم بخلط اللحم المفروم مع البرغل و الملح و الفلفل الأسود والنعناع و البهارات و السبع بهارات و نخلطهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نأتي بالكبة او المفرمة و نقوم بفرم البرغل مع اللحم المفروم و نفرمهم أكثر من مره حتى يصبح الخليط ناعم جدًا.
- نضيف مكعبين من الثلج بين كل فرمه والأخرى هذا سوف يحافظ على قوام الكبيبة و يسهل فرمها.
- بعد ذلك نقوم بوضع بوله كبيرة نملئها بالماء ومكعبات الثلج.
- نقوم بتقسيم الخليط إلى كور متوسطة الحجم.
- ثم نقوم بتشكيلها ولكى تستطيع تشكيلها قومي بوضع يدك في الماء المثلج قبل التشكيل هذا يسهل عليكي التشكيل دون التصاقها في يدك.
- قومي بعمل ثقب في قطع الكبيبة ثم نضيف ملعقة من الحشو ونغلق عليها ونشكلها مثل من الطرفين حتى تصبح مثل المطاعم.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة بها زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن تماماً.
- ثم نضيف قطع الكبيبة لابد أن يكون الزيت ساخن لكى تحصلي على القرمشة واللون الذهبي.
- عندما تأخذ اللون الذهبي نخرجها من الزيت ونقدمها ساخنة بجانب لبن الزبادي وبالصحة والهنا.
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