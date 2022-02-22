طريقة عمل الكبيبة المقلية باللحم المفروم وسر تماسكها قرمشتها ولونها الذهبي مثل المطاعم

الكبيبة المقلية باللحم المفروم من الأكلات الشامية السورية اشتهرت كثيرًا في الفترة الاخيرة في جميع دول الوطن العربي، لهذا أصبحت من الأطباق الرئيسية عند عدد كبير من الأسر، فهي تعد من أنواع الكفتة ولكن طريقتها مختلفة تماماً فهي تتكون من طبقة خارجية وهى الكبية وطبقة الحشو وهي اللحمة المفرومة وتحتاج إلى طريقة محددة لكى تحصلين على كبه متماسكة و مقرمشة بلونها الذهبي المميز كل هذا سوف نقدمه لكم بالخطوات و التفاصيل.

مقادير الكبيبة المقلية باللحم المفروم

الكبيبة من الأكلات التي تحتاج إلى مكونات مخصوصة في تحضيرها لأنها تتكون من الطبقة الخارجية و الحشو وكل واحدة لها مكوناتها والمكونات هي:

أولاً: مكونات العجينة:

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

كيلو من البرغل الناعم.

2 حبات بصل .

ملعقة صغيرة فلفل أسود .

ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من بشر ليمون.

ربع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة طحين.

مكعبات ثلج حسب الحاجة.

ثانياً: مكونات الحشوة:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة ملح .

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة أو السبع بهارات.

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير الكبيبة المقلية باللحم المفروم

بعد أن قدمنا لكم المقادير و المكونات التي تلزمنا في تحضير الكبيبة المقلية باللحم المفروم سنقدم لكم خطوات تحضيرها وأسرار قوامها المتماسك ولونها الذهبي المميز، هناك العديد من الطرق لتحضير الكبيبة وتختلف كل طريقة عن الآخر، ولكننا اليوم من خلال هذا المقال حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، الطريقة هي: