بطريقة أشهر المطاعم أعملي الباذنجان بتتبيلة الثوم والخل على أصولها بطعم لذيذ

المخللات من أكثر المقبلات التي لا يخلو منها أي بيت لأن وضع المخللات مع الطعام يعمل على فتح الشهية وتناول كميات أكبر من الطعام وتوجد هناك العديد من الخضروات التي يمكننا عملها كنوع من أنواع المخللات مثل الخيار والفلفل الأخضر أو الجزر أو الكرنب أو الباذنجان، حيث يعتبر الباذنجان من أكثر الخضروات التي تحتوي كميات كبيرة من الحديد المفيد للجسم وإمداده بالكالسيوم والحديد الذي تحتاجه أنسجة الجسم، ويمكننا عمل الباذنجان بالعديد من الطرق حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمل الباذنجان بالبشاميل باللحمة أو عمله مقلي في الزيت وتناوله مع الوجبات الشعبية.

وكذلك يمكننا عمل الباذنجان كنوع من أنواع المخللات عن طريف سلقه ووضع به كمية من خلطة الثوم السحرية التي تعطي إليه نكهة رائعة، ويمكننا تناول هذا النوع من المخلل مع المأكولات الشعبية فقط مثل الفول أو العدس والبطاطس وغيرها من الأصناف الأخرى المتعددة، ونجد جميع الناس عندما يرغبون بتناول هذا النوع من المخلل يقومون بشرائه من المحلات التجارية أو محلات المأكولات الشعبية التي من المحتمل أن تعمل على تقديمه إلينا هو ومحتوي على كميات كبيرة من التلوث.

مكونات مخلل الباذنجان التومية

كيلو أو أكثر من الباذنجان الأسمر الرفيع.

خمسة ملاعق كبيرة من الثوم المهروس أو أكثر ويجب أن تتناسب كمية الثوم مع الباذنجان.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير مخلل الباذنجان التومية