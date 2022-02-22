بصوص البشاميل اللذيذ أعملي المكرونة البشاميل بالفراخ على أصولها بطعم ألذ وأحلي نكهة

تعتبر المكرونة بالبشاميل من أكثر أنواع المأكولات الشهية اللذيذة التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الصغار لأن المكرونة بالبشاميل تعتبر من المأكولات السريعة التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات الأخرى أو أي إضافات أخرى ومقبلات التي تقبلين بتناولها مثل البطاطس أو المخللات أو الكاتشب وغيرها من المقبلات والإضافات الأخرى، وتعتبر المكرونة البشاميل من المأكولات التي يمكننا عملها بالعديد من الطرق حيث يوجد البعض من السيدات يقومون بعمل المكرونة البشاميل بالفراخ أو باللحمة أو بالخضروات أو غيرها من الأشكال الأخرى.

والحشوات التي يقومون بعملها، ونجد الكثير من الناس يقومون بشراء المكرونة من بعض المحلات والكافيهات غالية الثمن ولكن إذا قومنا بشراء المكرونة البشاميل من الكافيهات الخارجية نصاب بالعديد من الأمراض نتيجة تعرض هذه المكرونة بالميكروبات أو التلوث التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا بأن نتجنب شراء هذا النوع من المكرونة حتى لا نصاب بالأمراض التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

مكونات المكرونة بشاميل بالفراخ

كيلو واحد من المكرونة قلم.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

قطعتان إثنان من صدور الفراخ.

حبتان إثنان من البصل.

حبتان إثنان من الطماطم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

طريقة عمل المكرونة بشاميل بالفراخ