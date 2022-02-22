سر كنافة الحلواني أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ

تعتبر الحلويات من أكثر أنواع الحلويات التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها لأنها تعمل على تجديد خلايا المخ بالإضافة إلى أنها تعتبر مصدر الغذاء الرئيسي للمخ وكذلك تعمل على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بشكل يومي بالإضافة إلى أنها تعمل على تظبيط معدل هرمونات الجسم ويجب علينا عندما نقوم بتناول الحلويات أن لا نفرط في تناولها ويرجع السبب في ذلك هو تفريطنا في تناول هذه الحلويات يعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض وأهما مرض السكر وكذلك مرض السمنة المفرطة التي تسبب الكثير من الضيق والأزمات والإكتئاب النفسي لكل من يعاني منها.

لذلك علينا أن نقوم بتناول قدر بسيط ونتناول القدر الذي يحتاجه الجسم فقط، وتوجد هناك العديد من الحلويات ومنها الكنافة والكيك والبسبوسة والجلاش وغيرها من الحلويات الأخرى اللذيذة، وتعتبر الكنافة من أكثر الحلويات التي يمكننا تقديمها بأشكال مختلفة وبحشوات متعددة حيث يوجد هناك العديد من الناس يقومون بعمل الكنافة بحشوة الشيكولاتة أو حشوة الكريمة أو المكسرات أو القشطة وغيرها من الحشوات المتعددة الأخرى اللذيذة.

مكونات الكنافة بالقشطة

كيلو واحد فقط من الكنافة.

كوبان إثنان ونصف من السمنة السائلة.

ثلاث عبوات كبيرة من القطشة.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

كمية من الشربات.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة