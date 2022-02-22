نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر كنافة الحلواني أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي
تعتبر الحلويات من أكثر أنواع الحلويات التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها لأنها تعمل على تجديد خلايا المخ بالإضافة إلى أنها تعتبر مصدر الغذاء الرئيسي للمخ وكذلك تعمل على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بشكل يومي بالإضافة إلى أنها تعمل على تظبيط معدل هرمونات الجسم ويجب علينا عندما نقوم بتناول الحلويات أن لا نفرط في تناولها ويرجع السبب في ذلك هو تفريطنا في تناول هذه الحلويات يعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض وأهما مرض السكر وكذلك مرض السمنة المفرطة التي تسبب الكثير من الضيق والأزمات والإكتئاب النفسي لكل من يعاني منها.
لذلك علينا أن نقوم بتناول قدر بسيط ونتناول القدر الذي يحتاجه الجسم فقط، وتوجد هناك العديد من الحلويات ومنها الكنافة والكيك والبسبوسة والجلاش وغيرها من الحلويات الأخرى اللذيذة، وتعتبر الكنافة من أكثر الحلويات التي يمكننا تقديمها بأشكال مختلفة وبحشوات متعددة حيث يوجد هناك العديد من الناس يقومون بعمل الكنافة بحشوة الشيكولاتة أو حشوة الكريمة أو المكسرات أو القشطة وغيرها من الحشوات المتعددة الأخرى اللذيذة.
مكونات الكنافة بالقشطة
- كيلو واحد فقط من الكنافة.
- كوبان إثنان ونصف من السمنة السائلة.
- ثلاث عبوات كبيرة من القطشة.
- خمسة ملاعق كبيرة من السكر.
- كمية من الشربات.
طريقة تحضير الكنافة بالقشطة
- أحضري صينية كبيرة وضعي بها كمية الكنافة وقومي بتفتيتها جيدا حتى تتمكني من الحصول على كنافة مفتفتة جيدا منها مع مراعاة أثناء تفتيت الكنافة قومي بوضع كمية من السمنة حتى تتشرب الكنافة جيدا بالسمنة.
- بعظ ذلك أحضري طبق وضعي به عبوات القشطة مع السكر وعليكي بتقليبهم جيدا ببعضهما.
- أحضري صينية دائرية الشكل وضعي بها نصف كمية الكنافة أولا وقومي بتسوية سطها وضعي عليها القطشة ثم ضعي كمية الكنافة الأخرى ثم أضغطي عليها جيدا وقومي بإدخالها في الفرن.
- بعد ذلك أتركيها حتى تنضج ثم بعد نضجها أخرجيها من الفرن وقومي بسقيها بالشربات التي قومتي بتحضيره وأتركيها حتى تتشرب الشربات جيدا بعد ذلك قومي بتقطيعها لتتناوليها بأشهى طعم.
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