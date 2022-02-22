بكوبان من الدقيق أصنعي عجينة السمبوسة في المنزل بطريقة ناجحة ومظبوطة وزي الجاهزة بالظبط

السمبوسك من أكثر المعجنات التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال والكبار لأنها ذات طعم جميل ورائع ويعتبر الأساس في الطعم الجميل الرائع للسمبوسك هي القرمشة الجذابة بها، وتعتبر السمبوسك من المقرمشات المتعددة الحشوات اللذيذة حيث يوجد الكثير من الناس يقومون بحشوها بحشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة أو ميكس الجبن أو الخضروات وغيرها من الحشوات الأخرى التي ترغبين بها، والبعض الأخر من الناس يقومون بعمل السمبوسك بالطريقة ذات الطعم الحلو عن طريق حشوها بحشوة الشيكولاتة اللذيذة أو الكريمة أو الزبدة أو الحشوات المتعددة الأخرى.

ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للسمبوسك هو العجينة فنجد أن الغالبية العظمى من السيدات يقومون بشراء عبوات السمبوسك من المحلات التجارية التي تعمل على بيعه ذات طعم لاذع ويرجع الطعم اللاذع في عبوات السمبوسك نتيجة إحتواء هذه العبوات على العديد من المواد الحافظة التي تعطي هذا الطعم اللاذع ونتيجة تجمدها في الثلاجات وتجعلها هذه الثلاجات تفقد طعمها الأصلي.

مكونات عجينة السمبوسك

كوبان إثنان فقط من الدقيق الأبيض.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

ربع كوب واحد من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

حبتان إثنان من البيض.

ملعقتان صغيرتان فقط من البيكنج بودر.

كمية من الجبن للحشو.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك