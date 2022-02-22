حولي شعرك من الأبيض إلى الشعر الأسود في اقل من 20 دقيقة بمكون عجيب لا يخطر على بالك

الشعر الأبيض يعد مشكلة لدى الكثير من الأشخاص، حيث يبدأ ظهور الشعر الأبيض ما بعد 35 عام، الكثير من الأشخاص ملوا من كثرة استعمال الصبغات وغير من المستحضرات التي تستخدم في صبغ الشعر، كما تعتبر تلك المستحضرات لها العديد من الأضرار العكسية على الشعر، لذلك الكثير لا يريدوا أن يسلكوا طرق إتباع الصبغات وغيرها من الأشياء المضرة، والجميع يبحث عن طرق طبيعية وصحية للشعر، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طرق صحية وفعالة في إعادة الشعر إلى لونه الطبيعي، والقضاء على الشعر الأبيض بشكل نهائي.

علاج الشعر الأبيض

توجد العديد من الوصفات المستخدمة للتخلص من الشعر الأبيض، وأهم الوصفات هي:

البطاطس، حيث يعتبر من القدم أن البطاطس كانت تستخدم في صبغ الشعر، وأيضا كانت طريقة فعالة وغير مضرة، والطريقة عبارة عن استخدام قشور البطاطس ووضعها في غلاي على النار وتترك لفترة طويلة، يتم استخدام الماء بعد تصفية البطاطس منه، قم بوضع الماء في علبة للاستخدام، يتم استخدامه على الشعر وغسل الشعر به جيدا.

مساج جوز الهند، حيث يعتبر جوز الهند من المغذيات الكبرى التي توجد في الطبيعة، حيث يساعد جوز الهند بصيلة الشعر على استعادة لونها الأصلي.

علاج شيب الشعر



توجد الكثير من الوصفات التي تخلصك من الشعر الأبيض بكل سهولة حيث أن الوصفة تكون كالتالي:

هي البصل: والذي يمكن بكل سهولة الاستفادة من البصل في القضاء على الشعر الأبيض عن طريق وضع بصلة في المفرمة، ثم تصفية ماء البصل واستخدامه في تدليك فروة الرأس، ويترك لمدة نصف ساعة، بعد ذلك قم بغسل الشعر بالشامبو، يتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.