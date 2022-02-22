ملعقة سمسم تجعل شعرك يطول بسرعة البرق 5 سم في الأسبوع بمكون واحد فقط

يعد زيت السمسم من أهم الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها فى العديد من منتجات العناية بالبشرة وأيضا منتجات العناية بالشعر بسبب الفائدة التى يحمله ويمدها للجسم حيث إنه يعمل على الترطيب وتفتيح لون الجلد كما إنه يعمل على تنعيم وفرد الشعر دون اللجوء إلى استخدام المنتجات الكيميائيه والتي تضر الشعر وتعمل على تساقطه لذلك يجب على اصحاب الشعر المجعد والشعر الجاف استخدام وصفة زيت السمسم لأنه يستطيع أن يوفر ترطيب للشعر دون أن يضره.

زيت السمسم لترطيب الشعر الشعر الجاف

تعد هذه الوصفة الأولى لاستخدامات زيت السمسم حيث يعمل زيت السمسم والزنجيبل على تنعيم الشعر وخاصة الشعر الجاف ولكي تستطيع أن تصنع هذه الوصفة عليك أن تحضر المكونات وهي 3 ملاعق من زيت السمسم وملعقة صغيرة من الليمون وشريحتين من الزنجبيل:

احضر وعاء صغير ثم قم بوضع زيت السمسم وملعقة الليمون والزنجيبل ثم عليك أن تقلب جيدا حتى يمتزجوا سويا ويصبح الخليط كريمي.

عليك أن تغسل الشعر جيدا قبل وضع هذا الخليط.

ضع الوصفة على فروة الشعر من بداية الجذور واتركه لمدة نصف ساعة بعد ذلك قم بغسل الشعر جيدا وكرر هذه الوصفة كل أسبوع حتى تحصل على أفضل نتيجة.

وصفة زيت السمسم

تعمل هذه التركيبة على معالجة تقصف الشعر وتقويته كما يعمل تنعيمه أيضا لذلك فإن التركيبة تتكون من 4 ملاعق من زيت السمسم و 2 ملاعق من الأملج: