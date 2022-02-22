صينية الرقاق باللحمة على طريقة جدتي حتاكلي صوابع وراها من حلاوتها

الرقاق من الأكلات المصرية المعروفة منذ قديم الزمان وهو يقدم في المناسبات والعزومات خاصة في العيد الكبير وهو عبارة عن رقاق من الخبز يكون بينها حشوة من اللحمة المفرومة واليوم يمكن عمله بالجبن والبسطرمة أو الدجاج، وهو ذات قيمة غذائية عالية ويمكن تناولها كوجبة بمفردة مع بطاطس محمرة ومخلل أو بجانب صينية مكرونة بالبشاميل.

طريقة عمل صينية بالرقاق باللحمة المفرومة

المكونات:

12 ورقة من الرقاق.

3 أكواب مرقة دجاج أو بط.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ربع كوب زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

طريقة التحضير:

نقوم بعمل اللحمة المفرومة أولا من خلال تسخين الزيت في وعاء عميق على النار مع البصل ونقلب لمدة دقيقة حتى يذبل. يمكن إضافة الفلفل الأخضر أو لا على حسب الرغبة ثم نضيف اللحمة مع التقليب حتى يتغير لونها مع رشة من الملح والفلفل الأسود. وأيضا باقي البهارات نترك اللحمة على نار متوسطة حتى تنضج وتتشرب السوائل الذي توجد بها ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180. ندهن الصينية بالزبدة وبعد ذلك نغمس الرقاق في المرقة الساخنة لمدة ثانية ويوضع داخل الصينية ثم يدهن بالزبدة أو السمنة. ونستمر في نفس الخطوة للتخلص من نصف الكمية ثم نضع الحشوة في المنتصف ثم نقوم بعمل باقي كمية الرقاق بنفس الطريقة. ندهن الوجه بالزبدة ثم يقطع إلى مربعات متساوية وندخل الصينية إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة باللبن والبيض

المكونات:

نصف كيلو من الرقاق.

كمية مناسبة من الحليب.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ثلث كوب سمنة.

3 حبات بصل مقطع.

ملح وفلفل أسود.

مكعب مرقة.

2 قرن فلفل أخضر.

3 بيضات.

3 ملاعق زيت.

ملعقة صغيرة بهارات.

طريقة التحضير: