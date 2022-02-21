ألذ معمول بالتمر هتاكليه أعملي المعمول بالعجوة على أصوله بالطريقة السعودية بطعم دايب دوب

يعد المعمول من الحلويات المميزه التى يحبها الجميع وهو ايضآ من الحلويات المشهورة فى البلاد العربيه والتى يتميز برائحته الشهيه وطعمه الرائع، ويمكن ان يقدم بعدة حشوات مختلفه ولكن اشتهر المعمول بحشوة التمر السعودى، يقدم المعمول مع القهوه او المشروبات الساخنه لذالك نقدم لكم طريقة عمل المعمول فى المنزل باسهل الطرق واقل التكاليف.

يعتبر المعمول من الحلويات اللذيذة جداً التي يتم تقديمها في مختلف المناسبات وتقوم الكثير من البلاد بإعداد المعمول بطرق مختلفة وحشوات مختلفة أيضاً، ويعتبر المعمول بالتمر السعودي من أشهر الحشوات وذلك لأن التمر السعودي يحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً بالإضافة إلى طعمه الذي يعطي حلوى المعمول طعم مميز ولذيذ.

طريقة عمل المعمول بالتمر السعودى

المكونات

٣ اكواب من الدقيق الابيض.

١ كوب من دقيق السميد.

كوب ونصف من الزبدة المذابه.

عدد ٢ بيضه.

كوب من السكر البودرة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

للحشو

تمرسعودى مفروم.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير الحشو

فى طاسة غير لاصقه نضع التمرمع معلقه من الذبدة ونقلبهم جيدآ.

نضف الي التمرماء الورد حتى نحصل على مذاق مميز ورائحه طيبة.

طريقة تحضير المعمول بالتمر

فى وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق الابيض مع دقيق السميد والبيكنج بودروالسكرحتى تتجانس جميع المكونات.

نضف الملح الى الدقيق ونقلب جيدآ.

نضف الذبدة الى الدقيق ونقوم بالعجن حتى تصبح عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة ١٠دقائق حتى ترتاح.

نأخذ العجينة ونقطعها الى كور صغيرة الحجم.

نقوم بحشو كور العجين بقطعه من التمر.

تشكل العجينة بواسطة القوالب وترص فى صينية مدهونه بقليل من الزيت.

نخفق البيض وندهن الوجه بالفرشاه.

ندخل المعمول فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى يتم تسويته ويأخذ اللون الذهبى الرائع.

نخرج المعمول من الفرن ويترك حتى يبرد.

يقدم المعمول مع القهوه او الشاى بالحليب.

ويمكن ايضا تقديمه مع العصائر والمشروبات الغازية.

يمكن حشو المعمول بالملبن او العجمية او المكسرات حسب الرغبه.

ويمكن تزينه بالفسدق المجروش.

طريقة عمل حشوة العجمية

المكونات

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

٢معلقة كبيرة من الدقيق.

معلقه كبيرة من السمسم الابيض.

كوب من عسل النحل.

الطريقة