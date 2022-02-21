اصنعي بنفسك الكنافة السورية بالقشطة أحلى حلوى تقدميها في شهر رمضان

الكنافة السورية بالقشطة ، من الحلويات الغنية عن التعريف ويتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وهى من أفخر أنواع الحلويات حيث تحتوي على القشطة اللذيذة التي تعطي لها طعم مميز وشهي، كما تجد الكثير من الناس يفضلون شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، ولكن يمكنك لجميع الأمهات القيام بصنعها في المنزل بدل من شرائها بعدة طرق مختلفة، مثل كنافة المكسرات اللذيذة، وكنافة المانجو وهو نوع نادر من الحلويات، والكنافة السادة التي يتم تقديمها بجانب المشروبات الساخنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكنافة السورية بالقشطة أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات الكنافة السورية بالقشطة

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلويات مضبوطة بالمنزل وهى كما يلي:-

كيلو من الكنافة الطازجة. علبة كبيرة من القشطة. ٢ كوب من السمنة طبق صغير من المكسرات المشكلة. ثلاث أكواب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الكنافة السورية بالقشطة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر الكنافة ونقوم بتقطيعها إلي قطع صغيرة الحجم حتى تصبح مفتتة.

ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نضع نصف كمية الكنافة في أسفل الصينية، ثم نقوم بتوزيعها على الصينية كلها.

نحضر علبة القشطة ونقوم بتفريغها على الكنافة، ثم نقوم بتوزيع القشطة على كل الصينية.

ثم نضيف نصف كمية الكنافة المتبقية على القشطة حتى نغطيها تماماً.

نقوم بضغط على الكنافة حتى تصبح متساوية وغير هشة، ثم نقوم برش السمنة على وجه الصينية حتى نسقيها جيداً.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بوضع الصينية داخلها ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

نخرج الصينية من الفرن ونصفيها جيداً من السمنة، ثم نقوم بوضع الشربات البارد عليه مباشرةً وهى ساخنة.

نغطيها لمدة ربع ساعة كاملة حتى تطري، ثم نرش الوجه بالمكسرات ونقدمه بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الكنافة السورية بالقشطة

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على حلوى للذيذة وهى كالتالي:-