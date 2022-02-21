نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مزيل العرق بالشبه الرائع في إزالة الروائح الكريهة من الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزيل العرق بالشبه من أقوى المزيلات الطبيعية التي تعمل على تخليص الجسم من الروائح الكريهة، والتي تنتج بسبب إفراز الجسم للعرق والفطريات والبكتيريا، وتستطيع أي سيدة تحضير هذا المزيل بكل سهولة بالمنزل بخطوات سريعة وبأقل التكاليف، والمزيلات الطبيعية لا تسبب أي ضرر للجلد عند استخدامها لفترات طويلة، وهو على عكس المزيلات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وتسبب الالتهابات وحكة الجلد، ويوجد أنواع كثيرة من المزيلات الطبيعية مثل مزيل العرق برائحة اللافندر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق بالشبه بالمنزل.

مكونات مزيل العرق بالشبه

سوف نتعرف معكم على مكونات هذا النوع الرائع من المزيلات وهى كما يلي:-

قطعة من الشبه.

2 ملعقة صغيرة بودرة تلك وبودرة مسك.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير مزيل العرق بالشبه وهى كما يأتي:-

نكسر قطعة الشبه إلى قطع صغيرة الحجم، ثم نطحنها حتى تصبح بودرة أو مسحوق. نقوم بخلط 10 ملاعق من الشبه المطحونة، مع بدرة التلك وبودرة المسك ونمزجهم مع بعض بشكل جيد. نحضر علبة فارغة، ثم نضع مزيل العرق داخلها، ونستخدمه بعد الاستحمام مباشرة.

مزيل العرق بالشبة وخشب العود

يحتوي هذا النوع على بعض المكونات البسيطة وهى كما يأتي:-

2 ملعقة صغيرة شبه بيضاء مطحونة وبودرة تلك.

حبة من خشب العود الجيد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة عمل مزيل العرق بالشبه وخشب العود وهى كما يلي:-

نقوم بطحن خشب العود حتى يصبح مثل المسحوق. نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى يتجانس الخليط تمامًا. نحضر علبة فارغة، ثم نضع بها المزيج ونستخدمه بعد الاستحمام مباشرةً.

مزيل العرق بزبدة الشيا

يحتوي المزيل على بعض المكونات المتوفرة ورخيصة الثمن وهى كما يأتي:-

3 كؤوس من زيت جوز الهند والخميرة.

2 كأس من زبدة الشيا ونشا الذرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل كريم مزيل العرق بزبدة الشيا وهى كما يلي:-