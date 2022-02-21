اندومي حار بالدجاج وخضروات يعشقها أولادك اندومي صحية

اندومي حار بالدجاج من ألذ وجبات الطعام السريعة التي يعشقها كبار وبالأخص الصغار والاندومي الحارة لها عشق خاص لما لها من طعم مميز فاتح للشهية، كما أنك يمكنك تغيير في صنع وتحضير الاندومي الحارة بوضع عليها قطع الدجاج وتكون بطريقة سهلة وسريعة الصنع بطعم جديد بخطوات تحضير جديدة، ونعدها في الماء المغلي مع وضع نكهات من فلفل الحار وصلصة صويا وتزين بحبات البركة وحبوب السمسم، وتقدم كطبق رئيسي في وجبة غداء متكاملة المواد الغذائية، سنقدمها لكم بمكونات ومقادير وتحضر بخطوات بسيطة سهلة، فهو عبارة عن مزيج من نودلز اندومي مع قطع دجاج والخضار وصويا صوص بطعم مميز لكي تكون شهية ومفيدة في نفس الوقت.

اندومي حار بالدجاج وجبة سريعة

عدد 4 عبوات من اندومي. نصف كيلو من مكعبات صدور دجاج. بصلة مفرومة ومبشورة. نصف ثمرة من فلفل الأحمر. نصف حبة من فلفل الأخضر. نصف ثمرة من فلفل الأصفر. ثمرة واحدة من جزر. ثمرة واحدة من كوسا. ربع كوب من صويا صوص. عدد 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. عدد 2 ملعقة كبيرة من السمسم. لتر من حليب ماء ساخن. ملعقتان صغيرتان من فلفل حار.

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