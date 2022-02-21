نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندومي حار بالدجاج وخضروات يعشقها أولادك اندومي صحية في المقال التالي
اندومي حار بالدجاج من ألذ وجبات الطعام السريعة التي يعشقها كبار وبالأخص الصغار والاندومي الحارة لها عشق خاص لما لها من طعم مميز فاتح للشهية، كما أنك يمكنك تغيير في صنع وتحضير الاندومي الحارة بوضع عليها قطع الدجاج وتكون بطريقة سهلة وسريعة الصنع بطعم جديد بخطوات تحضير جديدة، ونعدها في الماء المغلي مع وضع نكهات من فلفل الحار وصلصة صويا وتزين بحبات البركة وحبوب السمسم، وتقدم كطبق رئيسي في وجبة غداء متكاملة المواد الغذائية، سنقدمها لكم بمكونات ومقادير وتحضر بخطوات بسيطة سهلة، فهو عبارة عن مزيج من نودلز اندومي مع قطع دجاج والخضار وصويا صوص بطعم مميز لكي تكون شهية ومفيدة في نفس الوقت.
اندومي حار بالدجاج وجبة سريعة
- عدد 4 عبوات من اندومي.
- نصف كيلو من مكعبات صدور دجاج.
- بصلة مفرومة ومبشورة.
- نصف ثمرة من فلفل الأحمر.
- نصف حبة من فلفل الأخضر.
- نصف ثمرة من فلفل الأصفر.
- ثمرة واحدة من جزر.
- ثمرة واحدة من كوسا.
- ربع كوب من صويا صوص.
- عدد 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- لتر من حليب ماء ساخن.
- ملعقتان صغيرتان من فلفل حار.
تحضير اندومي حار بالدجاج وجبة سريعة التجهيز لذيذة الطعم
- نضع عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة وترفع على النار بدرجة حرارة متوسطة وتشوح لعدة دقائق حتى تنضج قطع دجاج وتنضج وتزال من المقلاه وترفع وتترك جانباً.
- ثم يضاف باقي كمية زيت الزيتون مع قطع خضار المقطع وتحرك إلى أن تذبل قطع خضار جيدا ويتغير لونها إلى لون غامق وتكون قد نضجت كل قطع خضار.
- ثم تعاد قطع دجاج إلى مقلاه وتقلب مكونات معا ويضاف عليها صويا صوص مع السمسم، وتقلب بسرعة وترفع من على النار.
- في وعاء يسخن الماء وتسلق فيها نودلز اندومي وتترك في ماء مغلي لمدة خمس دقائق حتى تنضج وتصفى من الماء.
- ثم نضع قطع الاندومي على قطع خضار والدجاج وصوص الصويا وتقلب مكونات حتى تمتزج جيدا مع بعضها البعض، ونضع الاندومي في طبق تقديم وتكون جاهزة على تقديم وتكون اندومي حارة بقطع الدجاج.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ