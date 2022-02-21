وداعاً لشراء الإندومي بعد الآن.. طريقة عمل الإندومي في البيت مثل الجاهز بأطعمة مختلفة خطوة بخطوة فرحي أولادك

الأندومي واحد الوجبات السريعة الاقتصادية التي تنتشر بشكل كبير في الكثير من الدول العربية والدول الاجنبية ويحب العديد من الناس تناولها وأظهرت هذه الوجبة لأول مرة في دول شرق آسيا بعد ذلك بدأت تنتشر في جميع دول العالم وأصبحت من الوجبة المفضلة لدي الكثير من الناس ولكن المشاكل التي تواجه الناس عند تناول هذه الوجبة أنها تحتوي على الكثير من الأضرار لأنها تحتوي على مواد حافظة عندما يتم تخزينها لفترة طويلة داخل الكيس البلاستيك ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة طبيعية يتم من خلالها إعداد الأندومي الصحي في المنزل باستخدام مكونات صحية لا تؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان.

‏مكونات طريقة عمل الأندومي في البيت

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حتى نحصل على نفس طعم الأندومي الذي نقوم بشرائه من الأسواق والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الأندومي في المنزل هي:

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ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من بودرة الثوم

ملعقة من بودرة البصل

ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج

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‫ 1\2‬ كيلو من المكرونة الطويلة‬

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي

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طريقة عمل الأندومي في البيت

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فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الأندومي الصحي في المنزل باستخدام بعض المكونات وهذه الطريقة هي:

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