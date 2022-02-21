فص على الريق يخلصك من دهون البطن والفطريات وتقوي الشعر وتخلصك من الوزن الزائد

فوائد تناول فص ثوم على الريق طعمه اللاذع ورائحته المميزة يرجعان أساسًا إلى وجود مركبات الكبريت العضوي مثل الأليسين والأجوين، لكن استخدامات الثوم لا تقتصر على الطهي حيث تم استخدامه كدواء عبر التاريخ القديم والحديث لعلاج وجع الأسنان والإمساك والعدوى، من أشهر الطرق لاستهلاك الثوم لفوائده الصحية تناوله في الصباح على معدة فارغة.

فوائد الثوم على الريق

تناول فصين من الثوم بعد التقشير، وتناوله في الصباح على معدة فارغة ثم اشرب كوبًا من الماء.

تحذير:

لا تأكل أكثر من فصين من الثوم على معدة فارغة وتجنبها في الصباح إذا كنت تعاني من القيء والغثيان والإمساك.

يجب على النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف والسكري وانخفاض ضغط الدم والنساء المرضعات عدم تجربة هذا العلاج المنزلي.

فوائد الثوم على معدة فارغة