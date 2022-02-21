مكون خطير ضعيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية، أفضل الوصفات التي من خلالها من الممكن أن نحضر البطاطس المقلية هي وصفة القلي حيث تعتبر تلك الوصفة من بين أقوى الوصفات التي تعتبر واحدة من بين الوجبات المحبوبة للأطفال ولصغار، ولكن هناك مشكلة في التحضير لتلك الوجبة وهي أن الطريقة المتبعة للطهي تعتمد بشكل أساسي على التسوية لأصابع البطاطس في كمية من الزيت الغزير، ولكن تلك الطريقة تعد غير آمنة، وغير صحية على الإطلاق، ومن الممكن أن تتسبب في العديد من المشكلات، لذا حرصنا على أن تكون هناك طريقة مميزة، ولا بد من الاستعانة بها لكونها من بين فضل الطرق لتحضير البطاطس المقلية بشكل صحي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي تساعد في التحضير للبطاطس، مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير لأشهى الأنواع من البطاطس المقلية، والتي تعد أكثر الأطباق الصحية على الإطلاق.

مكونات قلي البطاطس المقرمشه بدون زيت

البطاطس المقلية تعتبر وصفة من أشهر وصفات تحضير البطاطس، ومن الممكن أن يتم تناولها بجانب العديد من الوجبات، وقد يعتبرها البعض وجبة مستقلة خلال اليوم مع الكاتشب أو السلطة الخضراء، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الأساسية، والتي من شأنها أن تكون أساس عمل الوصفة.

كيلو من البطاطس.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

توابل مشكلة.

رشة من الزعتر.

ملح وفلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

من الممكن أن تتم خطوات التحضير على هذا النحو الآتي: