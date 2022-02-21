ملعقتين على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي أنها تكش أو تفك منك تاني كفتة الحاتي بكل أسرارها

لكفتة المشوية أحد أبرز المأكولات التي يمكن ‏اعدادها بطرق كثيرة و باستخدام العديد من انواع اللحم المفرومة خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكفتة المشوية مستخدم بعض المكونات التي تساعد على أن تكون الكفتة متماسكة ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أعلى الكفتة وطريقة إعداد الكفتة المشوية.

مكونات طريقة عمل الكفتة المشوية

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نحتاج إلى الكثير من المكونات الطبيعية التي نضيفها إلى الكفتة حتى تكون جاهزة ‏وهي من المأكولات التي تقوم المطاعم الشهيرة بإعدادها بدقة شديدة و خلال هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة المشوية ويكون لها طعم لذيذ ورائع والمكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكفتة هي:

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بصلة مفرومة

حزمة كزبرة

مفرومة ‫1\2‬ كيلو من اللحم المفروم ‬

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من الملح ‏

ملعقة دقيق

طريقة عمل الكفتة المشوية

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الكفتة المشوية في المنزل حتى يكون لها طعم لذيذ مختلف نفس الطعم الكفتة المشوية التي يتم الحصول عليها من المطاعم ‏وطريقة إعداد الكفتة المشوية هي:

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