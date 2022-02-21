أسرار التجار تخزين البطاطس من السنة للسنة دون تغير الطعم أو اللون

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عمر شويل - جدة تخزين البطاطس من السنة للسنة، من الأطعمة التي يفضلها الجميع ولا غني عن وجودها بالمنزل ويتم تحضيرها بالكثير من الطرق المختلفة، لذلك تبحث ربات المنزل عن طرق تساعدهم في تخزين البطاطس بصورة مضمونة دون حدوث أي تلف لها، كما أن البطاطس لها فوائد غذائية وتحتوي على فيتامينات مفيدة للجسم لذلك تهتم الأمهات بتناول أفراد أسرتها البطاطس.

أسرار التجار لتخزين البطاطس من السنة للسنة

يجب عليك أختيار نوعية جيدة من البطاطس التي يمكن حفظها لفترات طويلة، أختيار البطاطس السليمة الخالية من أي عيوب، ويمكنك حفظ البطاطس في الفريزر من خلال تقطيعها إلي مكعبات متوسطة الحجم ثم عليك سلقها نصف سلقة على نار هادئة مع إضافة الملح، ثم عليك حفظها في أكياس وإخراجها حين الرغبة في استخدامها.

أسهل طريقة لتخزين البطاطس في المنزل بالخطوات

نقوم بتقطيع كمية البطاطس التي ترغب في حفظها، ثم عليك غسلها جيداً ثم تصفيتها نقوم بغلي كمية من الماء مضاف إليها القليل من الملح، نقوم بوضع البطاطس في الماء لمدة دقيقتين نقوم بتصفية البطاطس من الماء ونتركها حتي تبرد، نقوم بإحضار صينية ووضع ورق تنشيف فوقها وإخراج البطاطس ووضعها في الفريزر حتي تجمد ونخرجها ونقوم بحفظها في أكياس من البلاستيك.

طريقة تخزين البطاطس من السنة للسنة

عليك فرز حبات البطاطس السليمة الصالحة للتخزين، ثم قومي باستخدام فرشاة خشنة وتنظيف البطاطس من الاوساخ والأتربة، عليك تخزين حبات البطاطس في مكان مظلم وبارد بعيد عن أشعة الشمس والرطوبة، عليك تغطية البطاطس بقماشة ذات لون داكن حتي لإيصال لها الضوء، عليك التخزين في درجة حرارة مناسبة عليك تقليب الحبات مرة أو مرتين بالأسبوع حتي تتأكد من سلامة الحبات وإزالة الحبات التالفة.

فوائد البطاطس